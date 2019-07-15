Пекинский клуб «ШоуГан» и «Ростов» примут участие в чемпионате ВХЛ сезона-2019/20

«Учитывая международное сотрудничество между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, направленное в том числе и на развитие хоккея, принято решение о включении хоккейного клуба “ШоуГан” в состав участников на сезон-2019/20. Принимая во внимание взятый Федерацией хоккея России и Высшей хоккейной лигой курс на поддержку российских клубов, решено принять “Ростов” в состав участников на сезон-2019/20», — говорится в сообщении.

«Федерации хоккея России важно развивать хоккей как можно в большем количестве городов нашей страны — это принципиальной вопрос и ключевая наша задача. Также нам необходимо поддерживать международное сотрудничество с нашими китайскими коллегами. На примере клубов ВХЛ из этой страны мы видим стремление наших коллег на хоккейном направлении — это важный момент с социальной точки зрения. Повышение статуса клуба, его рост до ВХЛ — хороший знак для многих городов и команд, которые хотят развиваться и играть на более высоком качественном уровне», — сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

«ШоуГан» является фарм-клубом китайской команды Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь».

Хоккейный клуб «Ростов» был образован в 2013 году. В 2015 году стал чемпионом Российской хоккейной лиги. С сезона-2015/16 выступал в первенстве ВХЛ, дважды клуб становился победителем соревнования (2017, 2019), также «Ростов» является серебряным призером турнира (2016).