12 хоккеистов, объявивших о завершении карьеры в 2019 году

Источник: AP 2019

Вы удивитесь, но в этом списке нет 47-летнего чешского форварда Яромира Ягра. Он намерен продолжать играть в хоккей на профессиональном уровне. Зато есть другие хоккеисты, хорошо знакомые российским болельщикам по выступлению в клубах Континентальной лиги.

н. Мартин Эрат, 37 лет

Известный чешский нападающий Мартин Эрат принял решение уйти из большого спорта. Последние три сезона форвард провёл в чешском клубе «Комета Брно». Эрат много играл в НХЛ, выступая за «Нэшвилл», «Вашингтон» и «Аризону». Прекрасно помнят игрока и в Омске. В 40 матчах в составе «Авангарда» записал в актив 24 (5+19) очка при показателе полезности «+10» и 10 минутах штрафного времени. Эрат — один из самых опытных и мастеровитых чешских хоккеистов своего поколения. К примеру, он завевал бронзовую медаль Олимпиады 2006 года. Эрата уважали соперники, а его авторитет в Чехии высок.

н. Ладислав Надь, 40 лет

1 июня 2019 года своё 40-летие справил словацкий нападающий Ладислав Надь. Он, как и Эрат, многое сделал для своей сборной, но пришло время уходить из спорта. Надь — чемпион мира 2002 года в составе сборной Словакии. Ох, сколько же нервных клеток Надь и его партнёры убили у сборной России и её болельщиков!



В НХЛ словак провёл 435 матчей, записав в свой актив 311 (115+196) очков. Нападающий выступал за «Сент-Луис», «Финикс», «Даллас» и «Лос-Анджелес». Надь выигрывал «Мишель Бержерон Трофи» — лучшему новичку юниорской лиги Квебека (1998/99). В КХЛ Надь защищал цвета «Слована», «Льва», минского «Динамо» и «Северстали».

н. Бранко Радивоевич, 38 лет

Радивоевич — культовая личность для болельщиков «Спартака». Словацкий нападающий был любимцем спартаковской публики, капитаном команды, её лидером как в раздевалке, так и на льду. Поклонники красно-белых до сих пор вспоминают о Радивоевиче с ностальгией. Именно такими и должны быть легионеры в российских командах.



В последнее время форвард играл в составе «Дуклы». Команда Бранко вылетела из плей-офф, а сам игрок принял решение завершить карьеру. «Да, сегодняшний матч был моим последним. Конечно, я бы предпочёл закончить победой, с кубком над головой, но таков хоккей. Я очень рад, что завершил карьеру там же, где начинал. Я хотел бы остаться в тренчинском хоккее», — заявил хоккеист. Думается, что из Радивоевича может получиться хороший менеджер или тренер.

н. Денис Платонов, 37 лет

Отыграл своё и российский нападающий Денис Платонов. Денис — воспитанник саратовского хоккея. За «Металлург» нападающий выступал с 2005 года, с перерывом на сезон, проведённый в «Салавате Юлаеве». Платонов — трёхкратный чемпион России и двукратный победитель Кубка Гагарина.



Не зря вице-президент уральского клуба Геннадий Величкин назвал Платонова легендой «Магнитки» и предложил ему должность в клубе. «Денис — это наша легенда. Это человек не местный, но который пришёл в команду и стал самым местным. Вот других слов у меня нет. Да, правда, Денис решил закончить карьеру, но у нас есть варианты по продолжению работы с Денисом в качестве тренера», — заявил Величкин. Кстати, Платонов осуществил свою мечту и сыграл за «Металлург» вместе с сыном.

з. Денис Денисов, 37 лет

Денисову, как и Платонову, 37 лет. Примечательно, что защитник завершил игровую карьеру будучи хоккеистов магнитогорского «Металлурга». Так что и в этом плане между Денисовым и Платоновым можно провести параллели. Однако главным клубом в карьере двукратного чемпиона мира стал ЦСКА. Денисов был капитаном «армейцев», но под конец карьеры соблазнился на заманчивое предложение уральцев. Помнят Денисова и болельщики СКА, «Салавата Юлаева», «Авангарда», «Ак Барса», московского «Динамо». Теперь же Денисов занял должность заместителя спортивного директора ЦСКА. На новой должности Денис будет отвечать за выступления «Звезды» в ВХЛ.

н. Максим Якуценя, 38 лет

Пришло время завершать карьеру Максиму Якуцене. Хоккеист успел поиграть за «Металлург» Серов, «Мечел», «Салават Юлаев», «Металлург» Новокузнецк, «Авангард», «Нефтехимик», ЦСКА, «Трактор», «Металлург» Магнитогорск, «Донбасс» и словацкую «Детву». Якуценя — известный хоккейный путешественник. Не удивительно, что повесить коньки на гвоздь он решил после выступления в Словакии. Главным же клубом в карьере Якуцени стал «Трактор», за который хоккеист в сумме провёл пять сезонов. В Челябинске Якуценя сыграл 329 матчей и набрал 168 (68+100) очков. Достойный результат для нападающего. Теперь можно попробовать себя в роли тренера.

н. Янник Хансен, 33 года

В принципе, возраст позволял Хансену ещё поиграть в хоккей. 33 года — далеко не предел. Однако датчанин принял столь ответственное решение в связи с тем, что организм начал давать сбои. «Моё тело истощено. Я чувствую это по утрам. Ванкувер стал для меня домом. Наверное, здесь я проведу остаток жизни. Ванкувер — это город, в котором выросла моя семья. Лучшее время в своей карьере я провёл здесь», — сказал игрок.



Дело в том, что в НХЛ Хансен запомнился именно по выступлениям за «Ванкувер». Не удивительно, что датчанин с таким восторгом вспоминает про время, проведённое в «Кэнакс». Но последним клубом в карьере Янника стал ЦСКА, с которым форвард завоевал Кубок Гагарина по итогам прошлого сезона. Так что Хансен ушёл из большого спорта непобеждённым.

н. Максим Тальбо, 35 лет

Тальбо всегда старался играть в подкожный хоккей, выводить соперников из себя, тем самым принося пользу своей команде. И, надо признать, у канадца это получалось. Тальбо нельзя назвать каким-то забивным форвардом, его козыри совершенно в другом. Это прекрасно понимал в том числе и главный тренер «Авангарда» Боб Хартли, под руководством которого Макс играл в прошлом сезоне. Вместе с «ястребами» нападающий дошёл до финала Кубка Гагарина. До перехода в «Авангард» Тальбо выступал в КХЛ за «Локомотив».



Тальбо — обладатель Кубка Стэнли 2009 года в составе «Питтсбурга». В решающем матче финала с «Детройтом» (2:1, 4−3) Максим забросил обе шайбы команды. Это ещё раз доказывает тот факт, что подобные игроки умеют выстрелить в самый необходимый момент. Помимо «Питтсбурга», в НХЛ форвард запомнился игрой за «Филадельфию», «Колорадо» и «Бостон».

з. Брукс Орпик, 38 лет

Орпик — легендарный североамериканский защитник. «Мне очень повезло играть в хоккей на протяжении многих лет — это лучшая работа в мире, но моё тело говорит мне, что пришло заняться чем-то другим», — прокомментировал своё решение сам хоккеист, завоевавший за карьеру два Кубка Стэнли (по разу в составе «Питтсбурга» и «Вашингтона»).



С позитивной стороны охарактеризовал Орпика капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, заявивший, что «столичным» будет не хватать на льду и в раздевалке такого лидера. Что ж, Орпик, за всю карьеру выступавший в НХЛ лишь в двух клубах, действительно заслужил подобных слов и почестей. Но уйти вовремя тоже нужно уметь. В этом плане Брукс тоже преуспел.

в. Роберто Луонго, 40 лет

Именно на место завершившего карьеру Луонго во «Флориду» пригласили Сергея Бобровского, заключив с россиянином долгосрочный контракт. За карьеру в НХЛ Луонго провёл 1044 матча и одержал 489 побед, отражая 91,9% бросков и пропуская 2,52 шайбы за игру. Помимо «Флориды», он защищал цвета «Айлендерс» и «Ванкувера». Роберто является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014) и двукратным чемпионом мира (2003, 2004) в составе сборной Канады.



«Это одно из самых сложных решений из тех, которые мне приходилось принимать в жизни. Я очень долго думал перед тем, как объявить о завершении карьеры. Мне кажется, что сейчас наступило подходящее время для того, чтобы проститься с большим хоккеем. Я принял решение, исходя из возможностей организма», — объяснил канадец своё решение. В 40 лет действительно сложно справляться с нагрузками. Особенно, в энергозатратном современном хоккее.

н. Михаил Грабовский, 35 лет

Удачно завершил карьеру один из знаковых хоккеистов в истории белорусского хоккея. Не успел форвард объявить о своём решении, как моментально получил сразу две (!) должности в минском «Динамо». Такое удаётся далеко не каждому. Грабовский будет ассистентом главного тренера «зубров» Крэйга Вудкрофта, а также спортивным директором «Динамо».



В последнее время Грабовский играл в Северной Америке, защищая цвета «Монреаля», «Торонто», «Вашингтона» и «Айлендерс». После передачи прав в «Вегас» в результате драфта расширения и участившихся травм стало понятно, что время Михаила как хоккеиста подошло к концу. 20 июня 2019 года Грабовский официально объявил об уходе из хоккея.

н. Мэтт Каллен, 42 года