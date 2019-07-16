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12:37 (мск), источник: Vesti.kz

Защитник сборной Казахстана рассказал о возвращении в бывший клуб после ухода из «Барыса»

Защитник «Иртыша» Александр Липин рассказал о своем возвращении в Павлодар после четырех сезонов в «Барысе». Его слова приводит «Шайба.kz».

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— Пока тяжеловато. Но все еще впереди. Для первого льда, в принципе, нормально. У нас еще есть время и здесь, в Павлодаре, и в Чехии. Так что все будет хорошо.

— В команде много молодежи. Это составляет конкуренцию более возрастным игрокам?
— Конечно. Всегда хорошо, когда есть молодежь, когда дышат в спину. Конкуренция всегда двигатель прогресса, поэтому, я считаю, это только в плюс.

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— Каково вернуться в Павлодар через столько лет?
— Очень приятно.

— Как думаешь, как болельщики примут?
— Все от меня зависит. Если буду полностью отдаваться игре и будем выигрывать, то, я думаю, примут нормально.

Последним клубом 33-летнего игрока был «Барыс», за который он выступал с 2015 года. 21 мая столичный клуб объявил об уходе защитника, у которого закончился контракт.

В минувшем сезоне Липин отметился одной результативной передачей в 33 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а в плей-офф провел семь игр. Всего в этой лиге на его счету 15 (3+12) очков в 184 встречах.

За «Иртыш» Липин уже выступал с 2011 по 2015 год и выигрывал с клубом три чемпионата Казахстана. Также в его карьере были «Кулагер» и родной «Торпедо» из Усть-Каменогорска. За сборную Казахстана Липин играл на трех чемпионатах мира, но на последние два турнира в заявку команды не попал.

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