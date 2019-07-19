Сын Скабелки подписал контракт с командой из системы «Барыса»

В прошлом сезоне Скабелка выступал за рудненский «Горняк» и «Бейбарыс» из Атырау, с последним он стал чемпионом страны. В 53 матчах чемпионата Казахстана он заработал 27 (14+13) очков. Также форвард имеет опыт выступления в КХЛ, где играл «Сибирь». Кроме того, он провел 53 матча ВХЛ, защищая цвета «Липецка», «Зауралья» и «Сокола».