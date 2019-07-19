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11:13 (мск), источник: Vesti.kz

Сын Скабелки подписал контракт с командой из системы «Барыса»

В расположение «Номада», который проходит сборы в Нур-Султане перед дебютным сезоном в ВХЛ прибыл нападающий Алексей Скабелка, сообщается на сайте «Барыса», в систему которого входит эта команда.

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В прошлом сезоне Скабелка выступал за рудненский «Горняк» и «Бейбарыс» из Атырау, с последним он стал чемпионом страны. В 53 матчах чемпионата Казахстана он заработал 27 (14+13) очков. Также форвард имеет опыт выступления в КХЛ, где играл «Сибирь». Кроме того, он провел 53 матча ВХЛ, защищая цвета «Липецка», «Зауралья» и «Сокола».

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что Алексей Скабелка является сыном белорусского специалиста Андрея Скабелки, который является главным тренером «Барыса».

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