Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
27
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
42
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
12
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
15
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
14
Все события
Фоторепортажи
17Смайл и фейспалм. Эмодзи для звезд
16Победа Франции, ливень и зонт для президента
14:04 (мск), источник: ТАСС

Утвержден состав участников Молодежной хоккейной лиги сезона-2019/20

ТАСС, 24 июля. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил состав участников чемпионата Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) сезона-2019/20. Об этом в среду сообщила пресс-служба МХЛ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Всего в предстоящем сезоне примет участие 34 команды из четырех стран: России, Казахстана, Латвии и Китая. В состав участников вошла команда «Сахалинские акулы», которая выступала в чемпионате в сезонах-2014/15 и 2015/16. В сезоне-2019/20 «Сахалинские акулы» будут выступать в Западной конференции.

В Восточную конференцию вернется нижегородская команда «Чайка». Клуб выступал в Западной конференции на протяжении трех последних сезонов. В новом сезоне вместо китайского клуба «Куньлунь Ред Стар Хейлунцзян» будет выступать команда «ОЭРДЖИ Юниор», также представляющая Китай.

Обладателем Кубка Харламова прошлого сезона стал ярославский «Локо».

Также объявлен состав участников Женской хоккейной лиги сезона-2019/20.
Впервые в состав участников вошел иностранный клуб — им стала китайская команда «Куньлунь Ред Стар Ванке Рэйз». Домашние игры клуб будет проводить в Шэньчжене.

Всего в пятом сезоне турнира примут участие восемь команд: помимо китайского клуба, выступят уфимская «Агидель», красноярская «Бирюса», санкт-петербургские «Динамо» и «СК Горный», сборная Свердловской области, «Торнадо» (Московская область) и СКИФ (Нижегородская область).
Согласно регламенту, в регулярном чемпионате команды сыграют в четыре круга. Каждая команда проведет по 28 матчей.

Действующим чемпионом турнира является «Агидель».

 Сергей Ковалев жестко раскритиковал рефери, судившего бой Максима Дадашева
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
Де Лигт забил в свои ворота, Буффон парировал три пенальти
Кому умирать молодым: Дадашев и другие боксеры, погибшие в ринге
Виктор Гончаренко назвал самый большой плюс «Локомотива»
Испанская лига может заблокировать трансфер Гризманна в «Барсу»
«Тун» перед матчем со «Спартаком» расстался с лучшим бомбардиром
СМИ: полузащитник «Зенита» может перейти в итальянский клуб
Криштиану Роналду одобрил возможный трансфер Неймара в «Ювентус»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь