Бобарико сменил Чистякова на посту главного тренера женской сборной России по хоккею
ТАСС, 25 июля. Евгений Бобарико назначен главным тренером женской сборной России по хоккею. Об этом сообщает
ТАСС, 25 июля. Евгений Бобарико назначен главным тренером женской сборной России по хоккею. Об этом сообщает
Он сменил на этом посту Алексея Чистякова.
Ранее Бобарико в течение трех сезонов возглавлял женскую молодежную сборную, которую в 2017 году привел к бронзовым медалям чемпионата мира, а также женскую юниорскую команду (хоккеистки до 16 лет), с которой завоевал два золота Кубка Европы. Помимо 45-летнего Бобарико, в тренерский штаб женской национальной команды вошли Денис Афиногенов и Сергей Мыльников, который будет отвечать за подготовку вратарей.
Главным тренером женской молодежной сборной России назначен Александр Сырцов, который с сезона-2016/17 входил в тренерский штаб команды. Помогать ему в качестве ассистентов будут Евгений Щербаков и Олег Лаврецкий, последний будет заниматься подготовкой вратарей. Тот же тренерский штаб будет работать с женской юниорской командой (хоккеистки до 16 лет). Главным тренером женской олимпийской сборной России останется Афиногенов, ему будут помогать Сырцов и Лаврецкий.
Ранее Министерство спорта РФ признало удовлетворительным выступление женской сборной России в минувшем сезоне.
Чистяков возглавил российскую команду в июне 2016 года. Под его руководством команда впервые вошла в четверку сильнейших на Олимпийских играх в Пхёнчане. На чемпионате мира 2017 года россиянки заняли пятое место, а на мировом первенстве 2019 года — четвертое. Высшим достижением сборной России являются бронзовые медали чемпионатов мира 2001, 2013 и 2016 годов.