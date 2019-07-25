Бобарико сменил Чистякова на посту главного тренера женской сборной России по хоккею

Источник: РИА "Новости"

Он сменил на этом посту Алексея Чистякова.

Ранее Бобарико в течение трех сезонов возглавлял женскую молодежную сборную, которую в 2017 году привел к бронзовым медалям чемпионата мира, а также женскую юниорскую команду (хоккеистки до 16 лет), с которой завоевал два золота Кубка Европы. Помимо 45-летнего Бобарико, в тренерский штаб женской национальной команды вошли Денис Афиногенов и Сергей Мыльников, который будет отвечать за подготовку вратарей.

Главным тренером женской молодежной сборной России назначен Александр Сырцов, который с сезона-2016/17 входил в тренерский штаб команды. Помогать ему в качестве ассистентов будут Евгений Щербаков и Олег Лаврецкий, последний будет заниматься подготовкой вратарей. Тот же тренерский штаб будет работать с женской юниорской командой (хоккеистки до 16 лет). Главным тренером женской олимпийской сборной России останется Афиногенов, ему будут помогать Сырцов и Лаврецкий.

Ранее Министерство спорта РФ признало удовлетворительным выступление женской сборной России в минувшем сезоне.