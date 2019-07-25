Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
27
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
42
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
12
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
15
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
14
Все события
Фоторепортажи
15Черенков. Навсегда
13Как живет Криштиану Роналду в Турине
13:13 (мск), источник: ТАСС

Бобарико сменил Чистякова на посту главного тренера женской сборной России по хоккею

ТАСС, 25 июля. Евгений Бобарико назначен главным тренером женской сборной России по хоккею. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Он сменил на этом посту Алексея Чистякова.

Ранее Бобарико в течение трех сезонов возглавлял женскую молодежную сборную, которую в 2017 году привел к бронзовым медалям чемпионата мира, а также женскую юниорскую команду (хоккеистки до 16 лет), с которой завоевал два золота Кубка Европы. Помимо 45-летнего Бобарико, в тренерский штаб женской национальной команды вошли Денис Афиногенов и Сергей Мыльников, который будет отвечать за подготовку вратарей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Главным тренером женской молодежной сборной России назначен Александр Сырцов, который с сезона-2016/17 входил в тренерский штаб команды. Помогать ему в качестве ассистентов будут Евгений Щербаков и Олег Лаврецкий, последний будет заниматься подготовкой вратарей. Тот же тренерский штаб будет работать с женской юниорской командой (хоккеистки до 16 лет). Главным тренером женской олимпийской сборной России останется Афиногенов, ему будут помогать Сырцов и Лаврецкий.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Министерство спорта РФ признало удовлетворительным выступление женской сборной России в минувшем сезоне.

Чистяков возглавил российскую команду в июне 2016 года. Под его руководством команда впервые вошла в четверку сильнейших на Олимпийских играх в Пхёнчане. На чемпионате мира 2017 года россиянки заняли пятое место, а на мировом первенстве 2019 года — четвертое. Высшим достижением сборной России являются бронзовые медали чемпионатов мира 2001, 2013 и 2016 годов.

 Сергей Ковалев жестко раскритиковал рефери, судившего бой Максима Дадашева
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
Дисквалификацию Месси грозят увеличить до шести месяцев
Русская пловчиха стала сенсацией ЧМ по плаванию
Ефимова выступит на 200 м брассом на ЧМ без главной конкурентки
«Ювентус» отказался продавать футболиста в российский клуб
«Краснодар» идет ва-банк? Главные вопросы по трансферам клуба
«Тоттенхэм» готов купить игрока «Ювентуса» за €90 млн
Эксперт: «Арсенал» учел ошибки «Уфы» перед дебютом в Лиге Европы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь