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13:33 (мск), источник: ТАСС

Третьяк ждет от женской сборной РФ по хоккею прогресса под руководством тренера Бобарико

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Назначение Евгения Бобарико на пост главного тренера женской сборной России по хоккею должно привести к прогрессу как самого специалиста, так и игроков. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

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Источник: РИА "Новости"

Бобарико в четверг был назначен на пост главного тренера женской сборной России. До этого специалист на протяжении трех сезонов руководил женской молодежной командой. Под его руководством она завоевала бронзу чемпионата мира 2017 года. Также при нем юниорская сборная, составленная из девушек не старше 16 лет, завоевала два золота Кубка Европы.

«Евгений Бобарико показал очень качественную работу в женской молодежной сборной, — сказал Третьяк. — Мы видим отличную атмосферу внутри команды, которую постоянно стремится создавать Евгений Викторович. Надо отметить и результаты команды, которая с каждым годом прогрессирует и показывает содержательную игру».

«Считаю, мы может и должны шаг за шагом приближаться к уровню двух ведущих женских сборных. Молодежная сборная при Бобарико продемонстрировала, что у нас есть очень многое для того, чтобы играть в финалах мировых первенств. Мы ждем прогресса от тренера и наших хоккеисток», — отметил президент ФХР.

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