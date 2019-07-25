Третьяк ждет от женской сборной РФ по хоккею прогресса под руководством тренера Бобарико

Источник: РИА "Новости"

Бобарико в четверг был назначен на пост главного тренера женской сборной России. До этого специалист на протяжении трех сезонов руководил женской молодежной командой. Под его руководством она завоевала бронзу чемпионата мира 2017 года. Также при нем юниорская сборная, составленная из девушек не старше 16 лет, завоевала два золота Кубка Европы.

«Евгений Бобарико показал очень качественную работу в женской молодежной сборной, — сказал Третьяк. — Мы видим отличную атмосферу внутри команды, которую постоянно стремится создавать Евгений Викторович. Надо отметить и результаты команды, которая с каждым годом прогрессирует и показывает содержательную игру».