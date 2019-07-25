«Все равно, что говорят диванные эксперты». Дамир Рыспаев — о критике, драках в ВХЛ и любимой девушке

Источник: РИА "Новости"

— Дамир, расскажи, где ты был после «бессрочной» дисквалификации в КХЛ в 2016 году? Многие думали, что ты насовсем потерялся…

— Нет, никуда я не терялся! Я играл у себя в Казахстане. Сначала за «Номад» в нашем чемпионате, потом за «Торпедо» в ВХЛ. Думаю, сейчас было бы уместным даже поблагодарить тех, кто меня дисквалифицировал. И особенно тех, кто стоял за меня до конца и не отвернулся, защищал мои права. Это был интересный период все-таки, раньше в практике такого не было. Сейчас все хорошо.

— В прессе продолжают лить негатив в твой адрес. Вот недавно Семен Кошелев из «Авангарда» сказал: «такие, как Рыспаев, не нужны в КХЛ».

— Я Семена знаю с детства, росли вместе в одной команде. Мы с одного года, с одного города. Ну, сказал… Это его мнение, мы с ним переговорим еще по этому поводу (улыбнулся). А в принципе, мне все равно, что говорят. Имеют на это право, это их мнение. Диванные эксперты. Пусть будут и они тоже. Всем же охота что-нибудь помусолить. Пусть. Если обо мне говорят — значит, я есть, ха! Тоже неплохо. Хуже, когда о тебе вообще не говорят — значит, тебя не знают.

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— Как дела на сборах с «Номадом»?

— Все замечательно, сборы проходят в жестком режиме. Это всегда нелегко, в этот период закладывается «физика» на сезон. 22-го и 23-го июля сыграли с нашими соседями, с «Сарыаркой». Потом поедем на выездные турниры в Орск и Тюмень, такой примерно план подготовки.

— Что за команда у вас, много народу осталось с прошлого сезона?

— Состав изменился примерно процентов на 50. Идем на омоложение.

— В ВХЛ у многих трудности с переездами: приходится путешествовать автобусами, поездами, нет чартерных самолетов. У вас как с этим будет?

— Если честно, нам ничего пока не озвучивали по этому поводу, но чартеры у нас навряд ли будут. Наверно, будет так же, как у «Сарыарки». Будем через Москву летать и дальше автобусами ездить. Это не всегда удобно, конечно.

— Тебя это не смущает?

— Ну, все же в таких условиях, все в одних рамках находимся, и это нормально, я думаю.

— Чем будешь заниматься в длинных переездах по территории ВХЛ?

— Я в поездках стараюсь больше спать. Если не получается, то как у всех — фильмы, музыка. Стараюсь как-то убить время.

— А если фильмы, то какие предпочитаешь?

— Да все подряд, все новое, популярное, нет особых предпочтений.

— Как вообще отдыхаешь от хоккея, чем занимаешься в свободное время?

— В основном стараюсь проводить время с домашними. А так — хобби, увлечения, развлечения. Активный отдых. Люблю на природу выехать, верхом поездить на лошадях. Рыбалка, охота.

— Сильно. Где ты этому научился?

— Меня дядя Нурлан с детства учил — ездили с ним в область на природу. Наша Восточно-Казахстанская область богата природой, тут есть, где поохотиться, порыбачить. На любого зверя можно пойти. Как-то так, научили, понравилось, заинтересовался. Но это только в свободное время, в длинные периоды, летом.

— Рыбным уловом можешь похвастаться?

— Нет, врать не буду, с рыбалкой у меня не очень получается почему-то (улыбнулся).

— Ты сказал про верховую езду. Любишь лошадей?

— Да, безусловно, очень нравится. Мы уходим в степь покататься, собак с собой берем, может, поймают что-нибудь… Охотимся. Я стараюсь почаще на природе время проводить, подальше от городской суеты, ближе к истокам, как говорится. На свежем воздухе отдыхаю, в общем.

— Катание на лошадях дает что-то в плане физподготовки?

— Не скажу, что много дает, мы на тренировках гораздо больше нагружаемся. Это больше отдых, наверное, эмоциональная разгрузка, возможность отвлечься. Выезжаешь из города, три-четыре часа верхом в выходной день — неплохо.

— Своего коня у тебя нет?

— Нет, я его съел (улыбнулся).

— Болельщики ценят тебя за эмоции. Как настраиваешься на игры?

— Ничего такого необычного нет, так же, как у всех. Раскатка, два часа сна. Честно, даже нечего рассказать.

— Тогда откуда берется этот огонь?

— Так получается из-за определенных несправедливых моментов. Где-то судья не заметил, кого-то не наказал, не удалил, вот из-за этого могу… Такой уж я неравнодушный человек.

— Драться-то будешь в новом сезоне?

— (улыбнулся) Такого определенного настроя нет, все зависит от момента, от ситуации. Но если кто-то желает проверить свои силы, могу помочь.

— Но сам первым не полезешь.

— Нет, зачем кому-то что-то доказывать. Акценты другие теперь. Главное, чтобы наша команда выигрывала. Нужно все делать ради победы.

— Скажи, а после эмоциональных матчей ты долго не можешь уснуть?

— Ну, когда есть определенный график, игры каждые три-четыре дня — ты как-то адаптируешься в этом плане. После игры хватает часа-двух, чтобы успокоиться, нет такого, чтобы я всю ночь не спал. Все, что было на льду, остается на льду.

— Сейчас на тренировках забиваешь-отдаешь, все нормально?

— Конечно. Нормально работаю, в третьем составе играю, отдаю — в этом сезоне, думаю, все увидите.

— Какая музыка играет у вас в раздевалке, и кто отвечает за ее выбор?

— Играет Курмангазы, наша казахстанская классика. А отвечает за музыку у нас Мадияр Ибрайбеков, у него тоже, кстати, свои треки есть, он записывает. (Мадияр вполне серьезно занимается музыкой в свободное время — прим.ред.).

— И последнее. Раньше у тебя был активный аккаунт в Инстаграме, но теперь не удалось тебя найти…

— Я его удалил, просто лишнее это было, отвлекало от работы.

— Насколько мы знаем, твое сердце несвободно. Расскажи, как вы познакомились с девушкой?