Хабибулин вошел в тренерский штаб олимпийской сборной России по хоккею

В составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа» в 2004 году Хабибулин стал обладателем Кубка Стэнли. Всего в НХЛ он провел 799 матчей в регулярных чемпионатах и одержал 333 победы (90,7% отраженных бросков, 2,72 пропущенные шайбы в среднем за игру), в плей-офф на его счету 72 матча и 39 побед (91,7% отраженных бросков, 2,4 пропущенные шайбы в среднем за игру). До отъезда в НХЛ он играл за екатеринбургский «Автомобилист» и московский ЦСКА, во время локаута в НХЛ в сезоне-2004/05 играл за казанский «Ак Барс». Завершил карьеру в 2014 году.