Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
27
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
42
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
12
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
15
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
14
Все события
Фоторепортажи
14ЦСКА — «Локомотив»: ВАР помог армейцам победить
14Кононов, Джикия и другие спартаковцы отдали дань памяти Федору Черенкову
29 июля, источник: Газета.Ру

Российского хоккеиста не пустили в Чехию

Форварда новокузнецкого «Металлурга» Дениса Лудцева не пустили в Чехию из-за проблем с визой, сообщает пресс-служба клуба.

Наверх

Посольство страны отказало игроку в выдаче визы.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Лудцев вернулся в Новокузнецк из-за проблем с визой. Посольство Чехии отказало ему в получении визы. Денис три дня пытался получить ее в Москве, однако успехом попытки не увенчались», — говорится в заявлении пресс-службы.

Ожидается, что с 29 июля 28-летний нападающий будет тренироваться с клубом Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Кузнецкие Медведи».

В минувшем сезоне «Металлург» стал 11-м в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) — второго по силе дивизиона России.

Металлург Нк
НовостиМатчиСоставСтатистика
 В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Украинские военные устроили бунт в Донбассе
«Зенит» — лидер, исход ЦСКА — «Локомотив» решил VAR
У «Краснодара» есть три дня на трансферы, у «Спартака» — четыре
«Зенит» готовит супертрансфер: Малком из «Барселоны»
Победный ритм Шаронова. «Рубин» обыграл «Ахмат»
Америка не жалеет денег на русских. 76 миллионов Василевского
Россиянин заключил контракт с клубом НХЛ на 9 млн долларов
Жажда крови. Емельяненко будет рубиться на кулаках
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь