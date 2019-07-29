Российского хоккеиста не пустили в Чехию
Форварда новокузнецкого «Металлурга» Дениса Лудцева не пустили в Чехию
Форварда новокузнецкого «Металлурга» Дениса Лудцева не пустили в Чехию
Посольство страны отказало игроку в выдаче визы.
«Лудцев вернулся в Новокузнецк
Ожидается, что с 29 июля 28-летний нападающий будет тренироваться с клубом Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Кузнецкие Медведи».
В минувшем сезоне «Металлург» стал 11-м в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) — второго по силе дивизиона России.