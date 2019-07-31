Чемпионат Молодежной хоккейной лиги сезона-2019/20 начнется 3 сентября

Источник: РИА "Новости"

Розыгрыш МХЛ нового сезона откроется 3 сентября матчем между ярославским «Локо» и череповецким «Алмазом». Регулярный чемпионат завершится 6 марта 2020 года, игры плей-офф начнутся тремя днями позже и завершатся не позднее 26 апреля.

«Календарь получился более ритмичным, достигли соглашения с Федерацией хоккея России не делать пауз на матчи сборной, при этом мы обещали содействовать в том, чтобы все ребята, которые вызываются в национальные команды приезжали в их расположения, — заявил управляющий директор МХЛ Алексей Морозов. — Также мы учли просьбы наших команд из Казахстана, Латвии и Китая, у них свои международные соревнования и, как правило, много игроков команд МХЛ играет в молодежных сборных этих стран. Также мы развели игровые дни плей-офф: Восток начнет на день раньше Запада, это позволит болельщикам следить за большим количеством матчей».

Также Морозов рассказал о преобразованиях в клубах лиги. «Команда “Сахалинские Акулы” будет объединена в пару с “Тайфуном”, “Амурские Тигры” теперь объединены с “Крыльями Советов”, это связано с тем, что во Владивостоке и Хабаровске высокая занятость арен. Китайская команда переезжает в Ригу и будет объединена с ХК “Рига”, московское “Динамо” будет играть в Твери, мы объединили их в пару со “СКА-1946”, “СКА-Варяги” теперь будут в паре с МХК “Динамо СПб”», — отметил он.