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14:55 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат Молодежной хоккейной лиги сезона-2019/20 начнется 3 сентября

ТАСС, 31 июля. Первенство Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) грядущего сезона начнется 3 сентября. Календарь на сезон опубликован пресс-службой лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Розыгрыш МХЛ нового сезона откроется 3 сентября матчем между ярославским «Локо» и череповецким «Алмазом». Регулярный чемпионат завершится 6 марта 2020 года, игры плей-офф начнутся тремя днями позже и завершатся не позднее 26 апреля.

«Календарь получился более ритмичным, достигли соглашения с Федерацией хоккея России не делать пауз на матчи сборной, при этом мы обещали содействовать в том, чтобы все ребята, которые вызываются в национальные команды приезжали в их расположения, — заявил управляющий директор МХЛ Алексей Морозов. — Также мы учли просьбы наших команд из Казахстана, Латвии и Китая, у них свои международные соревнования и, как правило, много игроков команд МХЛ играет в молодежных сборных этих стран. Также мы развели игровые дни плей-офф: Восток начнет на день раньше Запада, это позволит болельщикам следить за большим количеством матчей».

Также Морозов рассказал о преобразованиях в клубах лиги. «Команда “Сахалинские Акулы” будет объединена в пару с “Тайфуном”, “Амурские Тигры” теперь объединены с “Крыльями Советов”, это связано с тем, что во Владивостоке и Хабаровске высокая занятость арен. Китайская команда переезжает в Ригу и будет объединена с ХК “Рига”, московское “Динамо” будет играть в Твери, мы объединили их в пару со “СКА-1946”, “СКА-Варяги” теперь будут в паре с МХК “Динамо СПб”», — отметил он.

Чемпионат МХЛ сезона-2019/20 станет десятым, первый чемпионат лиги прошел с 4 сентября 2009 года по 26 апреля 2010 года. Действующим чемпионом лиги является «Локо», который стал трехкратным обладателем Кубка Харламова. Ярославский клуб чаще всех побеждал в турнире, по две победы на счету московской «Красной Армии» и «Омских ястребов». Всего в новом сезоне в турнире примут участие 34 команды.

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