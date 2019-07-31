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15:35 (мск), источник: ТАСС

Утвержден календарь матчей ВХЛ сезона-2019/20

ТАСС, 31 июля. Утвержден календарь и структура матчей «ВХЛ — Кубка Шелкового пути» сезона-2019/20. Об этом в среду сообщила пресс-служба организации.

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Первая встреча турнира пройдет 5 сентября между обладателем Кубка Петрова карагандинской «Сарыаркой» и победителем Всероссийского соревнования прошлого сезона тюменским «Рубином». Завершится регулярный чемпионат 18 февраля 2020 года. В состав лиги вошли тверской клуб «Динамо», «Ростов», нур-султанский «Номад», узбекский «Хумо» и китайский «КРС-Пекин», вместо ХК «Саров» будет выступать нижегородская команда «Торпедо-Горький».

Команды будут распределены на четыре дивизиона по двум конференциям, всего в регулярном чемпионате команды проведут по 54 матча (по 27 — на своей площадке и площадке соперника). По итогам регулярного чемпионата по восемь команд из каждой конференции получают право участия во втором этапе соревнования — серии матчей по системе плей-офф. Все серии будут проводиться до четырех побед одной из команд, максимальное количество матчей в серии — семь. Решающий матч Финала Кубка Петрова, как и в прошедшем сезоне, запланирован на 30 апреля 2020 года.

Всего в новом сезоне в турнире примут участие 34 команды.

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