Утвержден календарь матчей ВХЛ сезона-2019/20
ТАСС, 31 июля. Утвержден календарь и структура матчей «ВХЛ — Кубка Шелкового пути» сезона-2019/20. Об этом в среду сообщила
ТАСС, 31 июля. Утвержден календарь и структура матчей «ВХЛ — Кубка Шелкового пути» сезона-2019/20. Об этом в среду сообщила
Первая встреча турнира пройдет 5 сентября между обладателем Кубка Петрова карагандинской «Сарыаркой» и победителем Всероссийского соревнования прошлого сезона тюменским «Рубином». Завершится регулярный чемпионат 18 февраля 2020 года. В состав лиги вошли тверской клуб «Динамо», «Ростов»,
Команды будут распределены на четыре дивизиона по двум конференциям, всего в регулярном чемпионате команды проведут по 54 матча (по 27 — на своей площадке и площадке соперника). По итогам регулярного чемпионата по восемь команд из каждой конференции получают право участия во втором этапе соревнования — серии матчей по системе
Всего в новом сезоне в турнире примут участие 34 команды.