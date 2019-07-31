Утвержден календарь матчей ВХЛ сезона-2019/20

Команды будут распределены на четыре дивизиона по двум конференциям, всего в регулярном чемпионате команды проведут по 54 матча (по 27 — на своей площадке и площадке соперника). По итогам регулярного чемпионата по восемь команд из каждой конференции получают право участия во втором этапе соревнования — серии матчей по системе плей-офф. Все серии будут проводиться до четырех побед одной из команд, максимальное количество матчей в серии — семь. Решающий матч Финала Кубка Петрова, как и в прошедшем сезоне, запланирован на 30 апреля 2020 года.