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11:59 (мск), источник: БЕЛТА

Первые матчи Кубка Беларуси по хоккею состоятся в семи городах

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые матчи Кубка Беларуси по хоккею состоятся сегодня в семи городах страны, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сезон-2019/2020 годов откроют хоккеисты оршанского «Локомотива» против «Бобруйска», «Могилев» примет молодежную сборную Беларуси до 20 лет, «Пинские ястребы» сыграют против «Гомеля», барановичский клуб «Авиатор» встретится с гродненским «Неманом», «Лида» на своей площадке проведет матч с «Витебском», «Брест» — с «Шахтером», а новополоцкий «Химик» первый матч сезона в родных стенах сыграет с «Динамо-Молодечно». Все матчи первого тура начнутся в 19.00.

В Кубке Беларуси из-за финансовых проблем не принимает участие жлобинский «Металлург», побеждавший в этом турнире в 2011 году.

Розыгрыш кубка, который с 2013 года носит имя легендарного защитника Руслана Салея, традиционно проводится в два этапа. На первом команды разделены на две подгруппы согласно результатам предыдущего чемпионата страны в экстралиге. Команды играют в подгруппах по круговой системе в один круг, после чего выявляют победителя в плей-офф.

Минское «Динамо» вместе с победителем экстралиги «Юностью» присоединится к остальным командам на стадии полуфинала.

Квартет лучших клубов проведет в Орше полуфиналы и финал 17—18 августа.

Обладателем Кубка Руслана Салея в 2018 году стал гродненский «Неман».

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