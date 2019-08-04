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11:21 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший игрок «Барыса» продлил контракт с российским клубом

Контракт с ХК «Рязань» заключил форвард Сергей Мельников, которому 3 августа исполнилось 22 года. В минувшем сезоне он уже выступал в составе «горожан», сообщается на официальном сайте клуба.

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Мельников — воспитанник хоккейной школы Ярославля. Выступал за «Локо-Юниор» и «Локо» из родного города, астанинских «Снежных Барсов» (лучший бомбардир команды в сезоне-2017/2018 с 50 набранными очками), «Барыс» (2 матча в КХЛ), ХК «Астана», ХК «Темиртау», ХК «Рязань» и ХК «Челны».

Сезон-2018/19 Мельников начинал в ХК «Темиртау» — 6 матчей, 1 (0+1) очко; продолжил в ХК «Астана» — 13 матчей, 5 (2+3) очков, затем перебрался в ХК «Рязань» — 5 матчей, 3 (1+2) очка, а после Нового года рязанцы отправили его за игровой практикой в клуб-партнер в ВХЛ-Б ХК «Челны» — 13 матчей, 10 (3+7) очков.

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