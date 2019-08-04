Олимпийская сборная России по хоккею победила «Авангард» на турнире в Сочи

В составе олимпийской сборной голами отметились Даниил Мисюль (11-я минута), Владимир Брюквин (18 и 50), Артем Швец-Роговой (21). За омский клуб шайбы забросили Никита Щербак (30), Павел Дедунов (34) и Сергей Шумаков (40).
Турнир проводится с 2016 года, в первом розыгрыше приняли участие «Сочи», московский ЦСКА, санкт-петербургский СКА и олимпийская сборная России. Спустя год количество участников увеличилось до шести. Один раз в турнире играла сборная Канады, составленная из хоккеистов, выступающих в европейских чемпионатах. Во всех розыгрышах, помимо «Сочи», принимали участие СКА и олимпийская сборная России, выступают они и на нынешнем турнире, по разу победителями соревнований становились ЦСКА, олимпийская сборная России и СКА. В этом году в Сочи также выступают ярославский «Локомотив», омский «Авангард» и рижское «Динамо».
Соревнования завершатся 8 августа. Участники сыграют неполный круг, каждая команда проведет по четыре матча. Места в турнирной таблице распределяются в зависимости от набранных очков во всех встречах.
Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября матчем в Москве между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и «Авангардом».