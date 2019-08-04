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4 августа, источник: Спорт РИА Новости

Браташ: Молодые хоккеисты олимпийской сборной РФ чувствуют себя лидерами

СОЧИ, 4 авг — РИА Новости, Семён Галькевич. Молодые хоккеисты олимпийской сборной России на предсезонном турнире в Сочи чувствуют себя лидерами, заявил главный тренер национальной команды Олег Браташ.

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Источник: РИА "Новости"

Олимпийская сборная России в воскресенье со счетом 4:3 обыграла омский «Авангард» в матче предсезонного турнира в Сочи.

«Для наших молодых ребят такие игры очень полезны, потому что здесь надо самим решать. Здесь они чувствуют себя в роли лидеров, ответственных за результат. Индивидуальные ошибки, которые привели к пропущенным шайбам, можно свалить на неопытность пацанов. По поводу удаления Василия Подколзина я уверен на 100%, что это была не умышленная грубость, а технический фол. Мы его вызвали, чтобы у него была возможность себя проявлять и прибавлять», — сказал Браташ журналистам.

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