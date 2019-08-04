Браташ: Молодые хоккеисты олимпийской сборной РФ чувствуют себя лидерами

«Для наших молодых ребят такие игры очень полезны, потому что здесь надо самим решать. Здесь они чувствуют себя в роли лидеров, ответственных за результат. Индивидуальные ошибки, которые привели к пропущенным шайбам, можно свалить на неопытность пацанов. По поводу удаления Василия Подколзина я уверен на 100%, что это была не умышленная грубость, а технический фол. Мы его вызвали, чтобы у него была возможность себя проявлять и прибавлять», — сказал Браташ журналистам.