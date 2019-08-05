Третьяк: Задачей сборной России на Кубке Глинки/Гретцки является создание костяка для ЮЧМ

Турнир пройдет с 5 по 10 августа в чешском Бржецлаве и словацком Пьештяни, сборная России на групповом этапе сыграет с командами США (5 августа), Швеции (6 августа) и Словакии (7 августа). В другом квартете встретятся команды Канады, Финляндии, Чехии и Швейцарии. Две лучшие сборные каждой группы сыграют в полуфиналах, а остальные встретятся в утешительном турнире. Чемпионат мира среди юниоров 2020 года пройдет с 16 по 26 апреля в США.

«Это всегда очень серьезный турнир, там собраны все лучшие игроки. Очень тяжелый предсезонный турнир, который мы далеко не всегда выигрываем. Трудно судить, кто в какой форме, но для нас это очень важный турнир, для тренеров — проба пера. Уже будет видно, кто есть кто, чтобы готовиться к чемпионату мира», — отметил Третьяк.

«Основное — это подготовка к чемпионату мира. Но мы всегда ставим задачу выиграть, потому что если не ставить задачу выиграть, зачем тогда на площадку выходить. А вообще главная задача тренеров — создать основной костяк, который уже будет готовиться к чемпионату мира», — подчеркнул глава ФХР.

Кубок Глинки/Гретцки — традиционный летний турнир, в котором принимают участие юниорские сборные. С 2007 по 2017 год он носил название «Мемориал Ивана Глинки» в честь прославленного чехословацкого хоккеиста. Победителем первого турнира в японских Саппоро и Йокогаме в 1991 году стала сборная СССР.