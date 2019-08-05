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5 августа, источник: Спорт РИА Новости

Юниорская сборная России победила американцев на Кубке Глинки/Гретцки

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Хоккеисты юниорской сборной России (игроки до 18 лет) обыграли сверстников из команды США в матче Кубка Глинки/Гретцки, который проходит в Словакии.

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Встреча завершилась со счетом 6:2 (0:2, 4:0, 2:0) в пользу сборной России. В составе победителей шайбы забросили Александр Пашин (23-я, 28-я минута), Павел Тютнев (31-я), Богдан Тринеев (32-я), Никита Буруянов (57-я) и Даниил Гущин (58-я).

Следующий матч на турнире сборная России проведет во вторник с командой Швеции.

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