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16:34 (мск), источник: Life.ru

Третьяк показал Путину, как на ОИ-2018 тайком проносили флаг России

Советский спортсмен пояснил, что на такую уловку пошли во время ОИ в Южной Корее, где спортсменам из РФ было запрещено публично демонстрировать национальную символику.

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6
фотографий

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк продемонстрировал российскому лидеру Владимиру Путину нашивку на обратной стороне своего пиджака — флаг государства.

Он напомнил, что на Олимпийских играх в Южной Корее атлетам из России было запрещено публично демонстрировать национальную символику или исполнять гимн государства. Поэтому с обратной стороны пиджаков хоккеистов, в которых они прибывали на матчи, были нашиты флаги РФ.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Мы думали, как мотивировать [спортсменов]. Владимир Владимирович, я специально надел пиджачок, могут ребята посмотреть. Каждый, кто раздевался, — Россия в моём сердце. Каждый хоккеист! Никто не догадался! — поделился Третьяк.

Путин в свою очередь пошутил, что знаком с подобными уловками.

— Это мне хорошо известно по моей прежней работе, такие уловки, — ответил, улыбаясь, глава государства.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин посетил образовательный центр «Сириус» в Сочи. Он пообщался с юными хоккеистами и получил в подарок хоккейный свитер.

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