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6 августа, источник: ТАСС

Олимпийская сборная России потерпела первое поражение на хоккейном турнире в Сочи

СОЧИ, 6 августа. /ТАСС/. Олимпийская сборная России (ближайший резерв национальной команды) уступила в овертайме со счетом 1:2 хоккейному клубу «Сочи» на традиционном предсезонном турнире в Сочи. Матч прошел на ледовой арене «Шайба», которая вмещает семь тысяч зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Сочи» в основное время отличился нападающий Артем Томилин (23-я минута), победную шайбу в овертайме забросил Степан Старков (64). В составе олимпийской сборной России шайба на счету Кирилла Марченко (46).

В другом матче игрового дня ярославский «Локомотив» оказался сильнее рижского «Динамо» (3:2). В среду «Локомотив» сыграет с петербургским СКА, «Сочи» встретится с омским «Авангардом».

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«Сочи» возглавил турнирную таблицу, имея в активе шесть очков после трех встреч. Сочинская команда одержала три победы, по разу победив в основное время, овертайме и по буллитам. Олимпийская сборная России потерпела первое поражение и опустилась на вторую строчку, после трех матчей набрав пять очков, «Локомотив» располагается на третьем месте (четыре очка), рижское «Динамо» после трех поединков заработало три очка, СКА и «Авангард» провели две встречи, в которых не сумели набрать очки.

Турнир проводится с 2016 года, в первом розыгрыше приняли участие «Сочи», ЦСКА, СКА и олимпийская сборная России. Спустя год количество участников увеличилось до шести. Один раз в турнире играла сборная Канады, составленная из хоккеистов, выступающих в европейских чемпионатах, во всех розыгрышах, помимо «Сочи», принимали участие СКА и олимпийская сборная России, по разу победителями соревнований становились ЦСКА, олимпийская сборная России и СКА.

Соревнования завершатся 8 августа. Участники сыграют неполный круг, каждая команда проведет по четыре матча. Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стартует 1 сентября матчем в Москве между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и «Авангардом». «Сочи» 4 сентября начнет сезон в КХЛ домашним матчем с нижнекамским «Нефтехимиком».

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