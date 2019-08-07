Юниорская сборная России по хоккею сыграет с финнами в ½ финала Кубка Глинки/Гретцки

В составе сборной России отличился нападающий Никита Бурьянов (40-я минута), в овертайме забил Богдан Тринеев (63). У словаков шайбу забросил защитник Оливер Фатул (44).

В другом матче третьего тура в группе В шведы в серии буллитов выиграли у команды США (5:4). В группе А финны разгромили швейцарцев (6:0), канадцы — чехов (7:1).

Полуфиналы пройдут в пятницу, в другом матче ½ финала сборная Канады встретится с командой Швеции. В тот же день сборные Чехии и США сыграют в матче за пятое место, а команды Швейцарии и Словакии — за седьмое. Встреча, а третье место и финал состоятся в субботу.

Кубок Глинки/Гретцки — традиционный летний турнир, в котором принимают участие юниорские сборные. С 2007 по 2017 год он носил название «Мемориал Ивана Глинки» в честь прославленного чехословацкого хоккеиста. Победителем первого турнира в японских Саппоро и Йокогаме в 1991 году стала сборная СССР.