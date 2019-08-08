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16:07 (мск), источник: Sport24

Осужденный в США русский вратарь Хабибулин высказался за ужесточение наказания пьяным водителям

Бывший вратарь НХЛ, а ныне тренер по развитию вратарей всех сборных команд ФХР Николай Хабибулин выступил за ужесточение ответственности за езду за рулем в нетрезвом виде. Хоккеист был осужден и отбывал срок в США. Хабибулин является обладателем Кубка Стэнли и олимпийским чемпионом.

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Источник: AP 2019

— В США вы месяц отсидели в тюрьме за вождение в нетрезвом виде, в России за это вас максимум лишили бы прав. Вы бы хотели, чтобы у нас были такие строгие законы?

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— Если честно, все это было неприятно. Я через многое прошел за эти год-полтора. Это случилось в 2010 году, прошло девять лет, но все равно люди об этом помнят. С другой стороны то, что произошло, это был определенный урок для меня, и это будто сверху мне сказали: «Давай-ка, пора тебе задуматься». Этот случай напрочь у меня отбил все желание даже глоток пива делать перед тем, как садиться за руль. Если бы у нас были жестче законы, я был бы только за, — сказал Хабибулин в интервью корреспонденту Sport24 Дарье Тубольцевой.

В России наказание за езду в нетрезвом виде периодически ужесточалось — от увеличения штрафов до введения уголовной ответственности за рецидив. Есть предложение конфисковывать у не раз попавшихся пьяными за рулем водителей автомобили.

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