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21:41 (мск), источник: Prosports.kz

«Сарыарка» проиграла минской «Юности» в товарищеском матче

Карагандинская «Сарыарка» провела товарищескую игру против минского клуба «Юность», передает Prosports.kz.

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Источник: Prosports.kz

Игра завершилась разгромным поражением нашей команды — 1:5.

«Сарыарка» (Караганда) — «Юность» (Минск) — 1:5 (1:0; 0:0; 0:5).

1:0 — Закарлюкин (Комаристый) — 17:04; 1:1 — «Юность» — 42:48; 1:2 — «Юность» — 43:47; 1:3 — «Юность» — 46:31; 1:4 — «Юность» — 51:20; 1:5 — «Юность» — 58:18;.

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