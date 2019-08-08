«Сарыарка» проиграла минской «Юности» в товарищеском матче
Карагандинская «Сарыарка» провела товарищескую игру против минского клуба «Юность», передает Prosports.kz.
Карагандинская «Сарыарка» провела товарищескую игру против минского клуба «Юность», передает Prosports.kz.
Игра завершилась разгромным поражением нашей команды — 1:5.
«Сарыарка» (Караганда) — «Юность» (Минск) — 1:5 (1:0; 0:0; 0:5).
1:0 — Закарлюкин (Комаристый) — 17:04; 1:1 — «Юность» — 42:48; 1:2 — «Юность» — 43:47; 1:3 — «Юность» — 46:31; 1:4 — «Юность» — 51:20; 1:5 — «Юность» — 58:18;.