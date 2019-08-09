Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
27
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
42
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
12
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
15
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
14
Все события
Фоторепортажи
11От «Спартака» до «Крыльев». За кого играл Самедов
10ФернандOFF. Еще один чемпион России ушел из «Спартака»
13:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Номад» взял Жайлауова и Рыспаева на первый предсезонный турнир перед стартом в ВХЛ

ХК «Номад» отправился в российский город Орск на первый предсезонный турнир, сообщается на его официальном сайте.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

С 11 по 14 августа состоится традиционный Кубок губернатора Оренбургской области. В этом году в турнире примут участие четыре команды — помимо «Номада» это «Южный Урал» из Орска, «Горняк» (Учалы) и «Оренбург».

Читайте также
Утвержден календарь матчей ВХЛ сезона-2019/20

В Орск «Номад» отправился в следующем составе:

Вратари: Владимир Крамарь, Сергей Кудрявцев, Кирилл Стрия.

Защитники: Мадияр Ибрайбеков, Александр Пелевин, Самат Данияр, Дмитрий Бухряков, Артем Бакушин, Степан Александров, Дамир Рыспаев, Рахат Маржикпаев, Райымбек Хасынханов, Евгений Шинкарецкий.

Нападающие: Дмитрий Преснов, Айрат Мурзин, Кирилл Шмурыгин, Андрей Яковлев, Валерий Гурин, Талгат Жайлауов, Дмитрий Макеев, Алексей Скабелка, Юрий Муравьёв, Артур Гатиятов, Саян Данияр, Ефим Мишкин.

Календарь турнира (указано время Нур-Султана):

11 августа.
12.00 «Номад» (Нур-Султан) — «Горняк» (Учалы)
17.45 Парад открытия турнира
18.00 «Южный Урал» (Орск) — «Оренбург» (Оренбург).

12 августа
12.00 «Оренбург» (Оренбург) — «Горняк» (Учалы)
19.30 «Номад» (Нур-Султан) — «Южный Урал» (Орск).

13 августа
12.00 «Оренбург» (Оренбург) — «Номад» (Нур-Султан)
19.30 «Южный Урал» (Орск) — «Горняк» (Учалы).

14 августа
12.00 матч за третье место (3−4 места)
19.30 матч за первое место (1−2 места)
21.45 Парад закрытия турнира.

Специалист оценил шансы "Кайрата" и "Астаны" на победу в выездных матчах 22-го тура КПЛ
Чемпионат Англии стартует матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем»
Логинов не подписал контракт с СБР, трое тоже недовольны
«Наполи» готов расстаться с защитником за 250 млн фунтов
Защитник сборной России подписал контракт с «Динамо»
«Бавария» забила 23 гола в товарищеском матче
«Надеюсь на Олимпиаду»: кого Тутберидзе обучила четверному
Роберто Карлос повторил «нарушивший законы физики» гол
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь