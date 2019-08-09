«Номад» взял Жайлауова и Рыспаева на первый предсезонный турнир перед стартом в ВХЛ
ХК «Номад» отправился в российский город Орск на первый предсезонный турнир, сообщается на его официальном сайте.
ХК «Номад» отправился в российский город Орск на первый предсезонный турнир, сообщается на его официальном сайте.
С 11 по 14 августа состоится традиционный Кубок губернатора Оренбургской области. В этом году в турнире примут участие четыре команды — помимо «Номада» это «Южный Урал» из Орска, «Горняк» (Учалы) и «Оренбург».
В Орск «Номад» отправился в следующем составе:
Вратари: Владимир Крамарь, Сергей Кудрявцев, Кирилл Стрия.
Защитники: Мадияр Ибрайбеков, Александр Пелевин, Самат Данияр, Дмитрий Бухряков, Артем Бакушин, Степан Александров, Дамир Рыспаев, Рахат Маржикпаев, Райымбек Хасынханов, Евгений Шинкарецкий.
Нападающие: Дмитрий Преснов, Айрат Мурзин, Кирилл Шмурыгин, Андрей Яковлев, Валерий Гурин, Талгат Жайлауов, Дмитрий Макеев, Алексей Скабелка, Юрий Муравьёв, Артур Гатиятов, Саян Данияр, Ефим Мишкин.
Календарь турнира (указано время Нур-Султана):
11 августа.
12.00 «Номад» (Нур-Султан) — «Горняк» (Учалы)
17.45 Парад открытия турнира
18.00 «Южный Урал» (Орск) — «Оренбург» (Оренбург).
12 августа
12.00 «Оренбург» (Оренбург) — «Горняк» (Учалы)
19.30 «Номад» (Нур-Султан) — «Южный Урал» (Орск).
13 августа
12.00 «Оренбург» (Оренбург) — «Номад» (Нур-Султан)
19.30 «Южный Урал» (Орск) — «Горняк» (Учалы).
14 августа
12.00 матч за третье место (3−4 места)
19.30 матч за первое место (1−2 места)
21.45 Парад закрытия турнира.