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20:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеисты юниорской сборной России обыграли финнов в товарищеском матче

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Юниорская сборная России по хоккею (игроки до 17 лет) в овертайме обыграла сверстников из команды Финляндии в товарищеском матче.

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Встреча завершилась со счетом 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 1:0) в пользу россиян. В составе сборной России шайбы забросили Илья Иванцов (21-я минута), Матвей Петров (44), Всеволод Гайдамак (56) и Владимир Грудинин (62).

В субботу российские хоккеисты вновь проведут матч с командой Финляндии.

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