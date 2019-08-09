Хоккеисты юниорской сборной России обыграли финнов в товарищеском матче
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Юниорская сборная России по хоккею (игроки до 17 лет) в овертайме обыграла сверстников из команды Финляндии в товарищеском матче.
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Юниорская сборная России по хоккею (игроки до 17 лет) в овертайме обыграла сверстников из команды Финляндии в товарищеском матче.
Встреча завершилась со счетом 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 1:0) в пользу россиян. В составе сборной России шайбы забросили Илья Иванцов (21-я минута), Матвей Петров (44), Всеволод Гайдамак (56) и Владимир Грудинин (62).
В субботу российские хоккеисты вновь проведут матч с командой Финляндии.