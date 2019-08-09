Россия — в финале крутого турнира впервые за 10 лет. Наш соперник — Канада
Юниорская сборная до 18 лет одолела финнов в полуфинале Кубка Глинки/Гретцки.
Юниорская сборная до 18 лет одолела финнов в полуфинале Кубка Глинки/Гретцки.
Россия — Финляндия — 4:1 (1:1, 0:0, 3:0).
Голы: Пашин (Пономарев, Тютнев), 6:11 — 1:0. Мяенпяя (Коркалайнен, Луото), 10:36 — 1:1. Злодеев (Дидковский, Тринеев), 51:29 — 2:1. Пашин, 52:28 — 3:1. Пашин (Гущин), 57:01, ПВ — 4:1. Вратари: Аскаров — Бломквист.
С досадного вылета российской
Наши не попадали в пустые ворота, порой не могли войти в чужую зону или даже разъехаться друг с другом. Финны неплохо оборонялись, а еще их здорово подтащил вратарь Йоэль Бломквист. Большинство не работало ни у кого. Именно так интрига продержалась до третьего периода. Жесткий разговор в раздевалкенаконец разбудил фаворитов. Дмитрий Злодеев, проделавший огромный объем работы в каждой игре на групповом этапе, завершил оперативно развернутую атаку сходу своей динамовской тройки.
Ярче остальных выступил лучший снайпер россиян Александр Пашин. Пока скаутов в Пьештянах разочаровывали Даниил Гущин и Василий Пономарев, именно крайний «Салавата» взял на себя бремя лидерства. Саша с легкостью уходит
Системный подход в подготовке сборных команд начинает приносить результаты. Все кандидаты еще весной получили индивидуальные тренировочные планы по тренировочному процессу и питанию. Выполнения планов регулярно отслуживалось штабом, благодаря чему игроки приехали на сбор подготовленными. Россия вполне ожидаемо дошла второй год подряд вышла в финал Кубка Глинки, где встретится с канадцами. «Кленовые» лишь в серии послематчевых бросков дожали неуступчивых шведов. Сборная России впервые вышла в финал престижного международного турнира с 2009 года. .