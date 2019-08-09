Россия — в финале крутого турнира впервые за 10 лет. Наш соперник — Канада

Источник: Спорт-Экспресс

Россия — Финляндия — 4:1 (1:1, 0:0, 3:0).

Голы: Пашин (Пономарев, Тютнев), 6:11 — 1:0. Мяенпяя (Коркалайнен, Луото), 10:36 — 1:1. Злодеев (Дидковский, Тринеев), 51:29 — 2:1. Пашин, 52:28 — 3:1. Пашин (Гущин), 57:01, ПВ — 4:1. Вратари: Аскаров — Бломквист.

С досадного вылета российской дрим-тим от финнов на взрослом чемпионате мира прошловсего три месяца, но теперь при любой встрече с Суоми нашим невольно вспоминается то фиаско. В плей-офф каждый — в шаге от вылета, и даже в веселом юниорском хоккее появляется осторожность. Все проблемы игроки нашей сборной вновь создали себе сами. Тренеры пытались гасить нервозность, раз за разом приводившую к проблемам у своих ворот, но пожаров было практически не избежать. Курирующий наших защитников Дмитрий Кокорев яростно освежал память своим подопечным в каждую паузу. Дисциплинированные финны воспользовались первым же шансом. Удалившийся недавно Юуссо Мяенпяя из молодежки «Йокерита» исправился и эффектно реализовал выход «в ноль».

Наши не попадали в пустые ворота, порой не могли войти в чужую зону или даже разъехаться друг с другом. Финны неплохо оборонялись, а еще их здорово подтащил вратарь Йоэль Бломквист. Большинство не работало ни у кого. Именно так интрига продержалась до третьего периода. Жесткий разговор в раздевалкенаконец разбудил фаворитов. Дмитрий Злодеев, проделавший огромный объем работы в каждой игре на групповом этапе, завершил оперативно развернутую атаку сходу своей динамовской тройки.

Ярче остальных выступил лучший снайпер россиян Александр Пашин. Пока скаутов в Пьештянах разочаровывали Даниил Гущин и Василий Пономарев, именно крайний «Салавата» взял на себя бремя лидерства. Саша с легкостью уходит из-под опеки любого соперника, смело идет в обыгрыш, отлично выбирает позицию и эффективно завершает. Сегодня Пашин изящно открыл счет, он же учинил кражу века — и развил успех Злодеева, а оформил хет-трик в пустые ворота.