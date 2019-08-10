Россия вырвала у Канады финал неофициального ЧМ! Этого золота юниоров мы ждали 24 года

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«Вообще не думаем о том, что юниорская сборная впервые за десять лет вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки. Думаем только про завтрашний день. Слабых на этом турнире нет. Что касается попадания в финал, то мы рады, но нужно уже начинать готовиться к следующей игре. Канада — Россия — это очень сильный финал, думаю, что он будет интересен всем: болельщикам, игрокам, тренерам».

Главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович мог сколько угодно говорить, что его команда не думает об особом статусе финала неофициального чемпионата мира для игроков до 18 лет, но совсем выкинуть подобные мысли из головы у юных хоккеистов точно не получилось.

Для россиян это ведь не просто первый финал за 10 лет, в случае победы наши могли взять первое за 24 года золото. Представьте только — одна из главных хоккейных держав не выигрывала очень престижный турнир почти четверть века.

Тем удивительнее, насколько спокойно смотрелись наши с самых первых минут игры. Да, канадцы сразу немного поддавили, но русских хоккеистов это не смутило — атаки «кленовых листьев» они отбивали уверенно, а уже на четвертой минуте забили сами. Перехват на чужой синей, Василий Пономарев пролазит к воротам и отдает передачу в правый круг вбрасывания, а Александр Пашин, у которого на этом турнире залетает вообще все, упаковывает шайбу в дальнюю девятку. Накануне форвард уфимского «Толпара» похоронил хет-триком финнов, сегодня оперативно осадил канадцев.

«Кленовые листья» полетели отыгрываться, но 17-летний кипер Ярослав Аскаров был надежен, совершил несколько крутых спасений, а иногда сопернику откровенно не везло. Например, в этой ситуации, когда российский вратарь был уже отыгран.

Россияне атаковали реже, но порой не менее опасно. Супершанс удвоить преимущество был у Даниила Авершина, но свою дуэль Дилану Гаранду он проиграл.

На финише первого периода наши чудом избежали удаления после того, как один из форвардов продолжил атаковать ворота Канады, несмотря на сирену. Но уже в самом начале второго россияне все-таки остались в меньшинстве, а канадцы реализовали лишнего всего за 25 секунд. С попыткой Коннора Маккленнона Аскаров справился, но центрфорвард Куинтон Байфилд добил шайбу в пустой угол.

Вскоре мини-версия «Красной машины» схватила еще одно удаление — на этот раз все сложилось благополучнее. Команда Голубовича не просто выстояла, а заставила соперника нарушить правила. Впереди замаячило собственное большинство, но нашим парням хватило и расстановки «4 на 4». Пономарев заложил чумовой вираж за воротами канадцев и застал врасплох их голкипера. Радуясь за сборную в целом и автора гола-красавца, не будем забывать, что этим летом российский хоккей Пономарева потерял — продолжить карьеру он решил в юниорской лиге Квебека. Родные для нападающего «Крылья Советов» упустили очень большого таланта. До второго перерыва сборная России получила еще два малых штрафа, но Аскаров продолжил доказывать, что он не зря считается самым перспективным вратарем мира в своем возрасте.

Третья двадцатиминутка началась для наших с очередного удаления, но не пытайтесь искать здесь судейский заговор — инициатива была у канадцев, русские хоккеисты больше оборонялись, а нарушения в такой ситуации почти неизбежны. Пропускать, например, вот такое арбитры не имеют права.

Аскаров продолжал тащить, а ближе к середине игрового отрезка «Кленовые листья» пропустили пару выпадов, второй из которых оказался для них роковым. Илья Рычков и Данил Гущин свою попытку запороли, а вот Павел Тютнев и Александр Пашин наказали соперника. Уфимец положил свой седьмой гол на турнире и пятый за два дня — просто фантастика!

До конца основного времени случился гол канадцев, потасовка Пономарева и Джарвиса и сумасшедший финальный штурм «Кленовых листьев» — наши выстояли, победив со счетом 3:2. В эту сборную России до старта Кубка Глинки/Гретцки не верил почти никто, но наши юниоры показали на неофициальном ЧМ стопроцентный результат и спустя 24 года уезжают с него с золотом. Шокировавший всех Пашин, надежный, как каменная глыба, Аскаров, яркий Пономарев — эти парни и их партнеры сделали почти невозможное.