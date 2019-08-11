Роман Ротенберг: Победа в Кубке Глинки/Гретцки показывает верное развитие хоккея в России

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье сборная России обыграла команду Канады со счетом 3:2 в финальном матче Кубка Глинки/Гретцки и впервые с 1995 года стала победителем турнира.

«Очень важная командная победа, — сказал Ротенберг. — Все игроки, которые играли сейчас в сборной, уже несколько лет находятся в нашей системе. Ребята до турнира приехали на сборы уже в очень хорошем состоянии в плане физики и индивидуальной подготовки. Они смогли стать командой, играли как единое целое и победили в важном турнире».

«Это очень важный этап подготовки к чемпионату мира. С 1995 года мы не могли победить в этом турнире, где собираются самые сильные составы. Эта победа говорит о том, что наша программа подготовки хоккеистов работает, мы идем в нужном направлении и находимся на правильном пути», — добавил первый вице президент ФХР.