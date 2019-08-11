17-летний русский вратарь может стать мировой звездой. Но в СКА Аскарову могут все испортить
В России еще не научились доверять молодежи, даже самой талантливой.
В России еще не научились доверять молодежи, даже самой талантливой.
Изучая составы сборной России разных годов на Кубке Глинки/Гретцки, знакомые фамилии встречаются постоянно.
Через несколько лет Аскарова переманил СКА. В 16 лет он уже играл в МХЛ за «СКА-Варяги», стал основным вратарем сборной U18. За прошлый год голкипер съездил на пять международных турниров. На прошлогоднем мемориале Глинки он помог сборной выиграть бронзу, принес победу на Мировом Кубке вызова U17, дошел до финала Мирового Кубка вызова U20 (Россия ездит туда с командой U18), выиграл Турнир четырех наций U18 и серебро ЮЧМ. На трех турнирах признавался лучшим вратарем.
Еще прошлой осенью от хоккейных людей я услышала фразу: «Аскаров — талант уровня Василевского, не меньше!». С тех пор Ярослава стали периодически сравниваться с голкипером «Тампы». Они и впрямь немного похожи — оба высокие (1,92−1,93 см), вот только у Аскарова есть отличительная особенность — он праворукий вратарь: то есть ловушку держит в правой руке, а клюшку — в левой. В хоккее праворукие голкиперы — большая редкость. Из
Вчерашний финал я смотрела по канадскому TSN-1. Да, турнир юниоров в Канаде показывают на главном спортивном канале, а в Словакию комментировать матчи приехали два топовых комментатора Горд Миллер и Крейг Баттон. Во время трансляции ни один полевой игрок не получил от них столько комплиментов, сколько Аскаров. В своем возрасте Ярославу равных нет, в России он точно самый талантливый вратарь за многие годы, при том что российская школа сейчас чуть ли не сильнейшая в мире. На драфт голкипер из системы СКА выходит в этом году, в предварительных рейтингах числится в первом раунде. С большой долей вероятности он окажется в топ-10, может, и выше. Но нынешний год очень ровный (звезд уровня Хьюза и Какко там нет), а потому кандидатов на первый номер много. Многое будет зависеть от выступления в новом сезоне.
Амир Мифтахов хоть долго и ждал этого шанса, по уровню таланта серьезно уступает Ярославу. Голкипер из системы «Ак Барса» прошлый сезон провел в ВХЛ, что дает ему преимущество перед конкурентом (Брагин ценит игроков, выступающих среди взрослых). Аскаров по возрасту уже может играть и в Высшей лиге, и в КХЛ. Тренер вратарей СКА и сборной России Рашид Давыдов не прочь дать сыграть 17-летнему парню в основе, но есть загвоздка — в системе клуба так много голкиперов, что с игровой практикой возникают проблемы. На данный момент СКА входит в сезон парой
Василевский, о ком чаще всего вспоминают, говоря о перспективах Аскарова, в 20 лет уехал в Америку, через пять лет он взял «Везину». Если бы в сезоне 2013/14 финский новичок «Салавата» Ииро Таркки не провалился, то Андрей бы так и не заиграл в КХЛ и не довел уфицев до финала. Ошибка селекционеров позволила Василевскому сыграть, а ведь так бы его и дальше мариновали в системе клуба, как делают с другими молодыми талантами. Представить, что Аскаров через год или два получит полноценный шанс в основе СКА, сейчас сложно. В питерском клубе пока придумали, как раскрывать молодежь и доводить ее до уровня КХЛ. Будет очень печально, если эти факторы не позволят Аскарову раскрыться. Он заслужил право стать большой звездой.