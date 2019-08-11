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11:39 (мск), источник: Sport24

17-летний русский вратарь может стать мировой звездой. Но в СКА Аскарову могут все испортить

В России еще не научились доверять молодежи, даже самой талантливой.

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Изучая составы сборной России разных годов на Кубке Глинки/Гретцки, знакомые фамилии встречаются постоянно. Три-четыре, а может быть и пять, человек из каждой команды вырастают в топ-хоккеистов. За несколько лет до золотого Баффало в финале играли (и проиграли) Тарасенко, Орлов, Бурдасов. Двое из них уже выиграли Кубок Стэнли. Несомненно, кто-то из нынешних победителей турнира добьется не меньших успехов. Первый, кто приходит на ум, это вратарь сборной России до 18 лет. Еще год назад о Ярославе Аскарове заговорили как о большом таланте, который оказался в системе СКА.

Ярослав переехал из Омска в Санкт-Петербург в 13 лет по приглашению команды «Бульдоги».

Через несколько лет Аскарова переманил СКА. В 16 лет он уже играл в МХЛ за «СКА-Варяги», стал основным вратарем сборной U18. За прошлый год голкипер съездил на пять международных турниров. На прошлогоднем мемориале Глинки он помог сборной выиграть бронзу, принес победу на Мировом Кубке вызова U17, дошел до финала Мирового Кубка вызова U20 (Россия ездит туда с командой U18), выиграл Турнир четырех наций U18 и серебро ЮЧМ. На трех турнирах признавался лучшим вратарем.

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Еще прошлой осенью от хоккейных людей я услышала фразу: «Аскаров — талант уровня Василевского, не меньше!». С тех пор Ярослава стали периодически сравниваться с голкипером «Тампы». Они и впрямь немного похожи — оба высокие (1,92−1,93 см), вот только у Аскарова есть отличительная особенность — он праворукий вратарь: то есть ловушку держит в правой руке, а клюшку — в левой. В хоккее праворукие голкиперы — большая редкость. Из более-менее известных праворуких вратарей на ум приходит бывший игрок «Трактора» Павел Францоуз и голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек. Из россиян, играющих на взрослом уровне в КХЛ и НХЛ, нет никого. Сергей Голубович, тренер победителей Глинки/Гретцки, работал с Аскаровым и в команде U-17. Талант своего подопечного он не отрицал, но отмечал, что вратарю нужно лучше работать клюшкой. За год Ярослав в этом компоненте заметно прибавил, хоть до Игоря Шестеркина ему пока далековато. К его сильным сторонам можно отнести умение пользоваться своими габаритами, ловкость и хладнокровность. 17-летний парень не раз доказывал, что может спасать в самые ответственные моменты и вытаскивать команду раз за разом. В финале с канадцами он это много раз демонстрировал, как и в полуфинале с финнами. В четырех матчах отразил 96% бросков, став одним из главным героев команды победителей.

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Вчерашний финал я смотрела по канадскому TSN-1. Да, турнир юниоров в Канаде показывают на главном спортивном канале, а в Словакию комментировать матчи приехали два топовых комментатора Горд Миллер и Крейг Баттон. Во время трансляции ни один полевой игрок не получил от них столько комплиментов, сколько Аскаров. В своем возрасте Ярославу равных нет, в России он точно самый талантливый вратарь за многие годы, при том что российская школа сейчас чуть ли не сильнейшая в мире. На драфт голкипер из системы СКА выходит в этом году, в предварительных рейтингах числится в первом раунде. С большой долей вероятности он окажется в топ-10, может, и выше. Но нынешний год очень ровный (звезд уровня Хьюза и Какко там нет), а потому кандидатов на первый номер много. Многое будет зависеть от выступления в новом сезоне.

Аскаров должен в декабре поехать на молодежный чемпионат мира, где вполне может стать первым номером.

Амир Мифтахов хоть долго и ждал этого шанса, по уровню таланта серьезно уступает Ярославу. Голкипер из системы «Ак Барса» прошлый сезон провел в ВХЛ, что дает ему преимущество перед конкурентом (Брагин ценит игроков, выступающих среди взрослых). Аскаров по возрасту уже может играть и в Высшей лиге, и в КХЛ. Тренер вратарей СКА и сборной России Рашид Давыдов не прочь дать сыграть 17-летнему парню в основе, но есть загвоздка — в системе клуба так много голкиперов, что с игровой практикой возникают проблемы. На данный момент СКА входит в сезон парой Хелльберг-Налимов, а молодые Кочетков и Мельничук едут в фарм-клуб. При таком раскладе Ярославу остается играть в МХЛ. Но если кто-то из тройки Налимов/Мельничук/Кочетков уйдет, то положение дел изменится.

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Василевский, о ком чаще всего вспоминают, говоря о перспективах Аскарова, в 20 лет уехал в Америку, через пять лет он взял «Везину». Если бы в сезоне 2013/14 финский новичок «Салавата» Ииро Таркки не провалился, то Андрей бы так и не заиграл в КХЛ и не довел уфицев до финала. Ошибка селекционеров позволила Василевскому сыграть, а ведь так бы его и дальше мариновали в системе клуба, как делают с другими молодыми талантами. Представить, что Аскаров через год или два получит полноценный шанс в основе СКА, сейчас сложно. В питерском клубе пока придумали, как раскрывать молодежь и доводить ее до уровня КХЛ. Будет очень печально, если эти факторы не позволят Аскарову раскрыться. Он заслужил право стать большой звездой.

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