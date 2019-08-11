Лидер юниорской сборной России бежит из страны. Канада — спасение карьеры Пономарева

После выигрыша юниорской сборной России Кубка Глинки/Гретцки первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сказал: «Эта победа говорит о том, что наша программа подготовки хоккеистов работает, мы идем в нужном направлении и находимся на правильном пути» (ТАСС). Спорить с функционером о реальном влиянии программы подготовки можно долго, однако гораздо важнее подумать, как довести 17-летних победителей до игроков мирового уровня. Далеко не все из 23 человек доберутся до КХЛ, но у половины команды точно на это есть шансы. А вратарь Аскаров, защитник Чайка, нападающие Гущин, Пашин, Пономарев вполне могут вырасти в звезд. Тут главное не упустить поколение. Это опасность существует, мы уже начинаем терять юных вундеркиндов.

Лучший российский защитник 2002-го года рождения последние два года выступает в Канаде. Даниил Чайка в 15 лет сбежал из школы ЦСКА. Его примеру последовал Даниил Гущин, уехавший год назад в USHL. Сейчас в Америку отправляется Василий Пономарев — один из самых перспективных центральных нападающих по своему году. Получается, что чуть ли не все сильнейшие хоккеисты из России в своем возрасте, еще не закончив школу, бегут за океан. Программа подготовки хоккеистов действительно работает?

У каждого хоккеиста свои причины переезда в Америку. Многие грезят этим с раннего детства, чьи-то обеспеченные родители хотят своему ребенку не только дать возможность играть в хоккей, но и получить западное образование. Но история Пономарева другая. Он до последнего не хотел уезжать из России. Его просто вынудили. Василий, ставший героем финала с Канадой (гол и передача), родился в Зеленограде в 37 км от Москвы. Там же его папа, хоккейный тренер Павел Пономарев, поставил на коньки, в зеленоградной «Орбите» он играл с ребятами, которые были на два года старше. Еще год провел в петербургских «Бульдогах». В 16 лет Василий мог оказаться в юниорской лиге Канады, но из-за задержки визы и отсутствия большого желания, остался в России и играл за «Крылья Советов», где сейчас работает его отец.

Прошлый сезон Пономарев провел в МХЛ, в 37 матчах набрал 29 (9+20) очков. На будущий год Василий хотел перейти в клуб, где выстроена вертикаль МХЛ-ВХЛ-КХЛ. По предварительным договоренностям «Крылья» должны были отпустить игрока бесплатно, и он сам бы мог выбрать новую команду, но когда пришло время — клуб заломил гигантскую цену. По слухам, сумма компенсации была такой большой, что даже «Авангард» отказался от покупки центрфорварда. В России у Пономарева фактически не осталось вариантов: в СКА или ЦСКА (эти клубы скупают молодежь по всей стране) игрок идти не хотел, ведь понимал, что пробиться в основу будет нереально, и он просто потеряет драгоценные годы. И получилось, что побег в Канаду — спасение карьеры. На июньском драфте CHL Василия под девятым номером выбрал «Шавиниган» из QMJHL (Главной юниорской лиге Квебека). На драфт НХЛ он выходит в 2020-м году и при успешном выступлении в сезоне будет претендовать на первый раунд. А значит, что скорее всего в России увидят его нескоро. Так, российские клубы потеряли универсального центрального нападающего (дефицитная позиция в нашей стране) с правильным отношением к делу и задатками супербомбардира. Теперь Василия ждут автобусные переезды, чужая среда и другой подход к тренировкам.