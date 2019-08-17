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17:55 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Юности» обыграли «Неман» и вышли в финал Кубка Салея

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» обыграли гродненский «Неман» со счетом 3:0 и вышли в финал Кубка Беларуси — Кубка Салея, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В матче, который состоялся в Орше, минчане доминировали на площадке. Авторами голов стали Станислав Лопачук (13-я минута), Максим Мальцев (14-я), Всеволод Кашкар (19-я).

В другом полуфинале сегодня в 19.00 встретятся минское «Динамо» и «Динамо-Молодечно».

Финал и матч за 3-е место в Орше пройдут 18 августа. В прошлом сезоне обладателем Кубка Салея был гродненский «Неман».

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