Хоккеисты «Юности» обыграли «Неман» и вышли в финал Кубка Салея
17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» обыграли гродненский «Неман» со счетом 3:0 и вышли в финал Кубка Беларуси — Кубка Салея, сообщает корреспондент БЕЛТА.
17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Юности» обыграли гродненский «Неман» со счетом 3:0 и вышли в финал Кубка Беларуси — Кубка Салея, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче, который состоялся в Орше, минчане доминировали на площадке. Авторами голов стали Станислав Лопачук (13-я минута), Максим Мальцев (14-я), Всеволод Кашкар (19-я).
В другом полуфинале сегодня в 19.00 встретятся минское «Динамо» и «Динамо-Молодечно».
Финал и матч за 3-е место в Орше пройдут 18 августа. В прошлом сезоне обладателем Кубка Салея был гродненский «Неман».