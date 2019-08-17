Хоккеисты «Юности» обыграли «Неман» и вышли в финал Кубка Салея

В матче, который состоялся в Орше, минчане доминировали на площадке. Авторами голов стали Станислав Лопачук (13-я минута), Максим Мальцев (14-я), Всеволод Кашкар (19-я).

В другом полуфинале сегодня в 19.00 встретятся минское «Динамо» и «Динамо-Молодечно».