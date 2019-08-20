Михаил Захаров назначен главным тренером сборной Беларуси по хоккею

Источник: РИА "Новости"

Такое решение принято сегодня по итогам заседания исполкома ФХБ.

«Ответственность серьезная, особенно в преддверии чемпионата мира в Минске в 2021 году. Сейчас у нас нет хоккеистов уровня Калюжного, но совместно с тренерами клубов будем работать сообща», — сказал новый главный тренер сборной Беларуси.

Он также отметил, что и натурализация иностранных игроков в белорусскую сборную не помешает.

Контракт с Михаилом Захаровым заключен на два года. Тренерский штаб национальной команды под руководством Михаила Захарова будет еще обсуждаться.