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16:52 (мск), источник: БЕЛТА

Михаил Захаров назначен главным тренером сборной Беларуси по хоккею

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наставник минской «Юности» Михаил Захаров назначен главным тренером национальной сборной Беларуси по хоккею, передает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Такое решение принято сегодня по итогам заседания исполкома ФХБ.

«Ответственность серьезная, особенно в преддверии чемпионата мира в Минске в 2021 году. Сейчас у нас нет хоккеистов уровня Калюжного, но совместно с тренерами клубов будем работать сообща», — сказал новый главный тренер сборной Беларуси.

Он также отметил, что и натурализация иностранных игроков в белорусскую сборную не помешает.

Контракт с Михаилом Захаровым заключен на два года. Тренерский штаб национальной команды под руководством Михаила Захарова будет еще обсуждаться.

Михаил Захаров — заслуженный тренер Республики Беларусь, мастер спорта СССР международного класса. В качестве тренера восемь раз выигрывал чемпионат Беларуси с минской «Юностью», шесть раз побеждал в Кубке Беларуси, трижды — в Континентальном кубке. Возглавлял молодежную и юниорскую сборную Беларуси. Руководил национальной командой на чемпионатах мира-2004 и 2005, Олимпийской квалификации-2005, а также на Олимпиаде-2010 в Ванкувере. Неоднократно работал ассистентом главного тренера сборной Беларуси. Трижды признавался лучшим тренером Беларуси.

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