Молодежная сборная России обыграла Чехию на Турнире четырех наций
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Хоккеисты молодежной сборной России (игроки не старше 20 лет) обыграли команду Чехии в матче Турнира четырех наций, который проходит в Перми.
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Хоккеисты молодежной сборной России (игроки не старше 20 лет) обыграли команду Чехии в матче Турнира четырех наций, который проходит в Перми.
Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу россиян. В составе победителей шайбы забросили Павел Дорофеев (13-я минута), Кирилл Марченко (28), Иван Морозов (44) и Александр Романов (55). У сборной Чехии гол на счету Мартина Ланга (46).
В следующем матче турнира сборная России в субботу сыграет с командой Швеции.