Молодежная сборная России обыграла Чехию на Турнире четырех наций

Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу россиян. В составе победителей шайбы забросили Павел Дорофеев (13-я минута), Кирилл Марченко (28), Иван Морозов (44) и Александр Романов (55). У сборной Чехии гол на счету Мартина Ланга (46).