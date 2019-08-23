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19:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Молодежная сборная России обыграла Чехию на Турнире четырех наций

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Хоккеисты молодежной сборной России (игроки не старше 20 лет) обыграли команду Чехии в матче Турнира четырех наций, который проходит в Перми.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) в пользу россиян. В составе победителей шайбы забросили Павел Дорофеев (13-я минута), Кирилл Марченко (28), Иван Морозов (44) и Александр Романов (55). У сборной Чехии гол на счету Мартина Ланга (46).

В следующем матче турнира сборная России в субботу сыграет с командой Швеции.

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