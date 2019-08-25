Молодежная сборная России уступила финнам на Турнире четырех наций

Воскресная встреча завершилась со счетом 2:4 (0:0, 2:2, 0:2). В составе победителей голами отметились Хенри Никканен (на 29-й минуте), Сантари Айрола (38), Севери Иммонен (48) и Леви Аалтонен (58). У россиян отличились Павел Дорофеев (21) и Богдан Жиляков (30).