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25 августа, источник: Спорт РИА Новости

Молодежная сборная России уступила финнам на Турнире четырех наций

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Молодежная сборная России по хоккею (игроки не старше 20 лет) проиграла команде Финляндии в заключительном матче Турнира четырех наций в Перми.

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Воскресная встреча завершилась со счетом 2:4 (0:0, 2:2, 0:2). В составе победителей голами отметились Хенри Никканен (на 29-й минуте), Сантари Айрола (38), Севери Иммонен (48) и Леви Аалтонен (58). У россиян отличились Павел Дорофеев (21) и Богдан Жиляков (30).

Несмотря на поражение в последнем матче, сборная России стала победителем турнира, а Григорий Денисенко был признан лучшим форвардом.

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