Сборная Североамериканской хоккейной лиги победила в матче КМ среди молодежных команд

У победителей отличись Ник Трела (15-я минута), Киллиан Кикер-Олсон (23, в большинстве) и Билли Фечко (29). В составе «Ред Булла» отличились Понтус Энглунд (29) и Роберт Аррак (50). В другом матче группы B финский «Кярпят» переиграл чешский «Оцеларжи» со счетом 6:3 и вышел в плей-офф. В заключительном туре, который пройдет в среду, «Кярпят» сыграет против «Ред Булла», «Оцеларжи» встретится со сборной Североамериканской хоккейной лиги.

В турнирной таблице после двух туров в активе «Кярпята» шесть очков, у «Ред Булла» и сборной Североамериканской хоккейной лиги по три балла, у «Оцеларжи» нет набранных очков.

В воскресенье «Локо» досрочно вышел в плей-офф турнира, во вторник команда проведет заключительный матч группового этапа против шведского «Модо».

Кубок мира среди молодежных команд проводится в два этапа. На групповой стадии восемь команд, разделенные на две группы, играют по круговой системе. Команды, занявшие первое и второе места в своих группах, разыграют медали турнира, другие поборются за места с пятого по восьмое.