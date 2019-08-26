Текущие события
Хоккей. НХЛ
30.05
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
2.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
27
Хоккей. НХЛ
4.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
42
Хоккей. НХЛ
7.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
12
Хоккей. НХЛ
10.06
Сент-Луис Блюз
Бостон Брюинз
15
Хоккей. НХЛ
13.06
Бостон Брюинз
Сент-Луис Блюз
14
Все события
Фоторепортажи
22Российские теннисистки за пределами корта
48Эксклюзивное джерси Самедова, Тиль и Ларссон в огне и пиджак на трибуне: главные фото из Самары
26 августа, источник: ТАСС

Сборная Североамериканской хоккейной лиги победила в матче КМ среди молодежных команд

ТАСС, 26 августа. Сборная Североамериканской хоккейной лиги (NAHL) одержала победу над австрийским «Ред Буллом» (Зальцбург) со счетом 3:2 во втором матче группового этапа Кубка мира по хоккею среди молодежных команд. Встреча прошла в Сочи на ледовой арене «Шайба».

Наверх

У победителей отличись Ник Трела (15-я минута), Киллиан Кикер-Олсон (23, в большинстве) и Билли Фечко (29). В составе «Ред Булла» отличились Понтус Энглунд (29) и Роберт Аррак (50). В другом матче группы B финский «Кярпят» переиграл чешский «Оцеларжи» со счетом 6:3 и вышел в плей-офф. В заключительном туре, который пройдет в среду, «Кярпят» сыграет против «Ред Булла», «Оцеларжи» встретится со сборной Североамериканской хоккейной лиги.

В турнирной таблице после двух туров в активе «Кярпята» шесть очков, у «Ред Булла» и сборной Североамериканской хоккейной лиги по три балла, у «Оцеларжи» нет набранных очков.

В воскресенье «Локо» досрочно вышел в плей-офф турнира, во вторник команда проведет заключительный матч группового этапа против шведского «Модо».

Кубок мира среди молодежных команд проводится в два этапа. На групповой стадии восемь команд, разделенные на две группы, играют по круговой системе. Команды, занявшие первое и второе места в своих группах, разыграют медали турнира, другие поборются за места с пятого по восьмое.

Кубок мира по хоккею среди молодежных команд — ежегодный турнир, который объединяет известные молодежные хоккейные клубы, являющиеся победителями и призерами чемпионатов и турниров своих стран. Текущий турнир — девятый по счету, он продлится до 31 августа. Шесть раз в соревнованиях побеждали российские клубы, по разу — команды из Швеции и Канады. «Локо» является действующем победителем турнира.

 Президент "Реала" пришел в ярость после слов Блаттера о Роналду
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
«Дзюба лучше Чалова»: Черчесов объяснил состав сборной России
«Краснодару» надо отыграть 4 мяча для выхода в групповой этап ЛЧ
Заболотный забил, но «Сочи» проиграл «Уралу»
Переезд в Россию или конец карьеры: чего ждать от Медведевой
«Манчестер Сити» и ПСЖ назвали угрозой футболу
Интрига на пятерку. Сразу пять команд на вершине таблицы РПЛ
Английский футбольный клуб близок к исключению из лиги
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь