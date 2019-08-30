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13:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Юкка Ялонен останется на посту главного тренера сборной Финляндии по хоккею

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Юкка Ялонен продолжит работать со сборной Финляндии по хоккею, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

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Источник: Спорт РИА Новости

Срок соглашения с 56-летним специалистом рассчитан до мая 2022 года. Под руководством Ялонена сборная Финляндии завоевала золото чемпионатов мира в 2011 и 2019 годах.

«Работать со сборной — это честь для любого тренера. Приятно иметь возможность работать с лучшими игроками в своей стране на международном уровне. Теперь впереди грандиозные события, а кульминация в 2022 году — Олимпийские игры и чемпионат мира», — сказал Ялонен.

Финский специалист присоединился к тренерскому штабу команды в качестве помощника в 2007 году, после чего стал главным тренером и руководил сборной до 2013 года. В 2012-м он был назначен на пост главного тренера санкт-петербургского СКА. Ялонен вернулся в Финляндию в 2015 году и привел сборную игроков в возрасте до 20 лет к золоту на чемпионате мира-2016, после чего руководил «Йокеритом». Снова Ялонен возглавил основную сборную Финляндии в 2018-м.

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