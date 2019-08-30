Юкка Ялонен останется на посту главного тренера сборной Финляндии по хоккею

«Работать со сборной — это честь для любого тренера. Приятно иметь возможность работать с лучшими игроками в своей стране на международном уровне. Теперь впереди грандиозные события, а кульминация в 2022 году — Олимпийские игры и чемпионат мира», — сказал Ялонен.

Финский специалист присоединился к тренерскому штабу команды в качестве помощника в 2007 году, после чего стал главным тренером и руководил сборной до 2013 года. В 2012-м он был назначен на пост главного тренера санкт-петербургского СКА. Ялонен вернулся в Финляндию в 2015 году и привел сборную игроков в возрасте до 20 лет к золоту на чемпионате мира-2016, после чего руководил «Йокеритом». Снова Ялонен возглавил основную сборную Финляндии в 2018-м.