Юкка Ялонен останется на посту главного тренера сборной Финляндии по хоккею
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Юкка Ялонен продолжит работать со сборной Финляндии по хоккею, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Юкка Ялонен продолжит работать со сборной Финляндии по хоккею, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Срок соглашения с 56-летним специалистом рассчитан до мая 2022 года. Под руководством Ялонена сборная Финляндии завоевала золото чемпионатов мира в 2011 и 2019 годах.
«Работать со сборной — это честь для любого тренера. Приятно иметь возможность работать с лучшими игроками в своей стране на международном уровне. Теперь впереди грандиозные события, а кульминация в 2022 году — Олимпийские игры и чемпионат мира», — сказал Ялонен.
Финский специалист присоединился к тренерскому штабу команды в качестве помощника в 2007 году, после чего стал главным тренером и руководил сборной до 2013 года. В 2012-м он был назначен на пост главного тренера