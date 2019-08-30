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21:31 (мск), источник: ТАСС

Хоккейный клуб «Локо» вышел в финал Кубка мира среди молодежных команд

ТАСС, 30 августа. Ярославский клуб Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Локо» обыграл австрийский «Ред Булл» (Зальцбург) со счетом 3:1 в полуфинале Кубка мира по хоккею среди молодежных команд. Встреча прошла в Сочи на ледовой арене «Шайба».

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Локо» шайбы забросили Григорий Денисенко (9-я минута, в большинстве), Елисей Минаев (13) и Даниил Тесанов (14), у австрийской команды шайба на счету Максимилиана Ребернига (27, в большинстве).

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В финале «Локо» встретится с канадской «Альбертой», которая ранее в пятницу в полуфинальном матче оказалась сильнее финского «Кярпята» со счетом 5:1. «Локо» и «Альберта» уже встречались на групповом этапе, сильнее оказались хоккеисты российской команды со счетом 3:2. Встреча за третье место и финал пройдут в субботу.

В четверг прошли матчи за пятое и седьмое места, в поединке за пятое место сборная Североамериканской хоккейной лиги (NAHL) победила шведский «Модо» со счетом 3:2, за седьмое место чешский «Оцеларжи» победил в овертайме швейцарский «Давос» (2:1).

Кубок мира по хоккею среди молодежных команд — ежегодный турнир, который объединяет известные молодежные хоккейные клубы, являющиеся победителями и призерами чемпионатов и турниров своих стран. Текущий турнир — девятый по счету. Шесть раз в соревнованиях побеждали российские клубы, по разу — команды из Швеции и Канады. «Локо» является действующим победителем турнира.

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