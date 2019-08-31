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31 августа, источник: Спорт РИА Новости

Хоккеисты «Локо» в третий раз выиграли молодежный Кубок мира

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Хоккеисты ярославского «Локо» победили сборную лиги провинции Альберта (AJHL) в финале Кубка мира среди молодежных команд в Сочи.

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Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу «Локо». Шайбы забросили Григорий Денисенко (15-я и 56-я минуты) и Никита Аноховский (38).

«Локо» в третий раз в истории стал победителем молодежного Кубка мира.

В матче за третье место финский «Кярпят» победил австрийский «Ред Булл» — 7:4.

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