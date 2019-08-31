Хоккеисты «Локо» в третий раз выиграли молодежный Кубок мира
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Хоккеисты ярославского «Локо» победили сборную лиги провинции Альберта (AJHL) в финале Кубка мира среди молодежных команд в Сочи.
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Хоккеисты ярославского «Локо» победили сборную лиги провинции Альберта (AJHL) в финале Кубка мира среди молодежных команд в Сочи.
Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу «Локо». Шайбы забросили Григорий Денисенко (15-я и 56-я минуты) и Никита Аноховский (38).
«Локо» в третий раз в истории стал победителем молодежного Кубка мира.
В матче за третье место финский «Кярпят» победил австрийский «Ред Булл» — 7:4.