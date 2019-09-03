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13:00 (мск), источник: Vesti.kz

Федерация хоккея Казахстана представила новый логотип

Казахстанская федерация хоккея (КФХ) изменила логотип в связи с переходом казахстанских государственных и общественных организаций на латиницу, сообщается в пресс-релизе организации.

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«QHF будет восприниматься универсально: как на государственном казахском языке, так и по-английски. В целом, расшифровка аббревиатуры будет понятна на любом языке, так как содержит в себе международные слова, и на казахской латинице будет выглядеть следующим образом: QAZAQSTAN HOKKEI FEDERASIASY. Новый логотип Казахстанской федерации хоккея исполнен с учетом трендов трендов мирового спортивного графического дизайна. Логотип QHF демонстрирует уверенность и готовность двигаться вперед. Буквы аббревиатуры — это сочетание округлой Q своими пропорциями символизирующей хоккейную коробку, с жесткими линиями HF. Внутри литеры Q виден силуэт бегущего к зрителю хоккеиста. Характер букв диктует и характер линий в фигуре хоккеиста — сочетание жестких линий и округлых углов соответствует общему настроению аббревиатуры. Символически хоккейная шайба зашифрована в виде хвостика буквы Q — хоккеист находится на дальнем плане, снаряд находится на переднем плане и летит к зрителю. Сама буква Q за счет необычного хвоста выглядит самобытно и узнаваемо. Фигура хоккеиста подобрана таким образом, чтобы выглядеть динамично и в то же время соответствовать внутреннему пространству буквы», — говорится в сообщении.

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Также отмечается, что новый логотип КФХ станет первым этапом глобального ребрендинга организации и будет внедряться постепенно в течение сезона.

Предыдущий же логотип федерации был принят в 1992 годус изменениями в 2008 году.

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