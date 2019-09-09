Фарм-клуб «Барыса» одержал первую в истории победу в ВХЛ
Казахстанские клубы провели домашние матчи против российских команд в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанские клубы провели домашние матчи против российских команд в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
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Второе поражение в сезоне потерпела «Сарыарка», которая уступила «Югре» — 3:4. Действующие чемпионы ВХЛ вели 3:1 к 47-й минуте, но в итоге проиграли в основное время.
За «Сарыарку» на второй минуте отличился Марк Лыпкань, на 27-й — Данила Марушев, на 47-й — Александр Борисевич. За «Югру» на 11-й минуте отличился Кирилл Пилпенко, на 47-й — Дмитрий Арсенюк, на 49-й — Павел Махановский, а на 57-й — Алексей Митрофанов.