Фарм-клуб «Барыса» одержал первую в истории победу в ВХЛ

В Нур-Султане в своей второй встрече в турнире «Номад» одержал первую победу в истории, обыграв счетом 3:2 «Ермак». У фарм-клуба «Барыса» на 34-й минуте отличился Талгат Жайлауов, на 38-й большинство реализовал Степан Александров, а на 51-й забил Артур Гатиятов. У «Ермака» на 47-й автором шайбы стал Артем Воробьев (в большинстве), а на 59-й — Тимур Ахияров.

В Усть-Каменогорске сезон с поражения открыло «Торпедо», которое со счетом 1:2 уступило «Рубину». На шайбы Вадима Кравченко на 26-й и Евгения Петрикова на 44-й хозяева смогли ответить лишь голом Тимура Таратунина на 50-й.

Второе поражение в сезоне потерпела «Сарыарка», которая уступила «Югре» — 3:4. Действующие чемпионы ВХЛ вели 3:1 к 47-й минуте, но в итоге проиграли в основное время.