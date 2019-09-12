Петербургское «Динамо» победило «Буран» в матче ВХЛ

Встреча в Воронеже завершилась со счетом 4:2 (3:0, 0:0, 1:2) в пользу «Динамо». В составе победителей шайбы забросили Никита Дыняк (1-я минута), Андрей Рычагов (4-я), Даниил Жарков (17-я) и Никита Ушнев (59-я). У «Бурана» отличились Никита Громов (41-я) и Савва Андреев (58-я).