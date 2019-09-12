Петербургское «Динамо» победило «Буран» в матче ВХЛ
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Петербургское «Динамо» нанесло поражение воронежскому «Бурану» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Петербургское «Динамо» нанесло поражение воронежскому «Бурану» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).
Встреча в Воронеже завершилась со счетом 4:2 (3:0, 0:0, 1:2) в пользу «Динамо». В составе победителей шайбы забросили Никита Дыняк (1-я минута), Андрей Рычагов (4-я), Даниил Жарков (17-я) и Никита Ушнев (59-я). У «Бурана» отличились Никита Громов (41-я) и Савва Андреев (58-я).
Результаты других матчей дня:
«Металлург» (Новокузнецк) — «Рубин» (Тюмень) — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:1),
«Торос» (Нефтекамск) — «Зауралье» (Курган) — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0),
«Молот-Прикамье» (Пермь) — «Челмет» (Челябинск) — 3:4 ОТ (0:0, 1:0, 2:3, 0:1),
«Ижсталь» (Ижевск) — «Южный Урал» (Орск) — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0),
«Лада» (Тольятти) — «Ценг Тоу» (Цзилинь, Китай) — 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 1:0),
ЦСК ВВС (Самара) — «КРС-БСУ» (Пекин, Китай) — 4:3 Б (2:1, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0),
«Нефтяник» (Альметьевск) — Горняк (Учалы) — 2:3 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1),
«Тамбов» — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — 2:3 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1).