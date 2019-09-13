Тренд или реальность? Почему казахстанцы бьют в морду, а не в ворота

Не успел толком стартовать новый хоккейный сезон, а казахстанские игроки уже отметились несколькими кулачными боями на льду, причем отличились игроки сразу нескольких отечественных клубов. Prosports.kz сделал подборку захватывающих драк.

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Буквально несколько дней назад, капитан «Номада» Мадияр Ибрайбеков в домашнем матче регулярки ВХЛ на ровном месте отметелил форварда «Югры» Максима Аскарова, выбив тому глаз. Матч столичные хоккеисты в итоге проиграли.

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Ранее форвард «Алматы» Нурсултан Бельгибаев выплеснул весь свой гнев на не достигшем еще своего 20-летия нападающим «Кулагера» Даниилом Ищенко в матче Кубка Казахстана. 28-летний хоккеист неожиданно свалил оппонента и бросился его добивать.

Нападающий «Барыса» Кирилл Полохов в недавней встрече КХЛ с китайским «Куньлунь Ред Старом» что-то не поделил с лидером команды соперника канадцем Брэндоном Ипом. В итоге драка все же случилась. Причем Полохов вышел, отнюдь не победителем из заварушки.

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На фоне этих событий нельзя не вспомнить о былых похождениях главного казахстанского тафгая Дамира Рыспаева, для которого бои часто выходят боком.

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