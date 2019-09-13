«Химик» обыграл «Торпедо-Горький» в матче ВХЛ
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Хоккеисты воскресенского «Химика» одержали домашнюю победу над нижегородским «Торпедо-Горький» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Хоккеисты воскресенского «Химика» одержали домашнюю победу над нижегородским «Торпедо-Горький» в матче регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).
Встреча в Воскресенске завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу «Химика». Шайбы в составе победителей забросили Илья Давыдов (1-я минута), Максим Зюзякин (36-я) и Дмитрий Черных (53-я). У гостей отличился Никита Милёхин (30-я).
Результаты других матчей дня:
«Торпедо» (Усть-Каменогорск) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0),
«Номад» (Нур-Султан) — «Сокол» (Красноярск) — 4:3 (2:1, 2:2, 0:0),
«Хумо» (Ташкент) — «Барс» (Казань) — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1).