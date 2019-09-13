«Химик» обыграл «Торпедо-Горький» в матче ВХЛ

Встреча в Воскресенске завершилась со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу «Химика». Шайбы в составе победителей забросили Илья Давыдов (1-я минута), Максим Зюзякин (36-я) и Дмитрий Черных (53-я). У гостей отличился Никита Милёхин (30-я).