«Сарыарка» победила после нулевой ничьей в основное время, а «Торпедо» отыгралось с 0:2
Казахстанские клубы 15 сентября провели матчи с российскими командами в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанские клубы 15 сентября провели матчи с российскими командами в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
На второй минуте Егор Лебедев вывел «Сокол» вперед, а на 15-й Сергей Чехов сделал счет 0:2, но «Торпедо» смогло отыграться усилиями Сергея Шестакова на 17-й и Никиты Куракина на 53-й. В серии буллитов победный бросок нанес Сергей Мищенко.
Карагандинская «Сарыарка» в Твери обыграла «Динамо» в овертайме — 1:0. Победную шайбу на 64-й минуте забросил защитник сборной Латвии Эдгарс Сиксна.
И «Торпедо», и «Сарыарка» имеют по пять баллов, но
В следующих матчах «Сарыарка» 17 сентября в
17 сентября с «Динамо» в Твери сыграет «Номад», который имеет четыре очка после четырех игр и идет 12-м в таблице. Этот матч также стартует в 22:00.