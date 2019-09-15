«Сарыарка» победила после нулевой ничьей в основное время, а «Торпедо» отыгралось с 0:2

Усть-каменогорское «Торпедо» дома в серии буллитов уступило «Соколу» — 2:3.

На второй минуте Егор Лебедев вывел «Сокол» вперед, а на 15-й Сергей Чехов сделал счет 0:2, но «Торпедо» смогло отыграться усилиями Сергея Шестакова на 17-й и Никиты Куракина на 53-й. В серии буллитов победный бросок нанес Сергей Мищенко.

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Карагандинская «Сарыарка» в Твери обыграла «Динамо» в овертайме — 1:0. Победную шайбу на 64-й минуте забросил защитник сборной Латвии Эдгарс Сиксна.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/MxDd9btZA-g" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

И «Торпедо», и «Сарыарка» имеют по пять баллов, но усть-каменогорцы после четырех матчей идут в конференции на шестом месте, а «Сарыарка» после пяти игр — на девятом из 16 клубов.

В следующих матчах «Сарыарка» 17 сентября в Санкт-Петербурге сыграет со «СКА-Невой», а «Торпедо» через два дня встретится с «Динамо» в Твери. Обе игры начнутся в 22:00 по времени Нур-Султана.