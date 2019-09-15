Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Металлург Мг
32
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
Авангард
30
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Йокерит
32
Хоккей. КХЛ
10:00
Куньлунь
Трактор
21
Хоккей. КХЛ
16.09
Ак Барс
Северсталь
Хоккей. КХЛ
16.09
ЦСКА
Локомотив
Все события
Фоторепортажи
8Российские футболисты с трудом обыграли Казахстан
10Парфенов — Кононов — 4:1
21:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» победила после нулевой ничьей в основное время, а «Торпедо» отыгралось с 0:2

Казахстанские клубы 15 сентября провели матчи с российскими командами в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Усть-каменогорское «Торпедо» дома в серии буллитов уступило «Соколу» — 2:3.

На второй минуте Егор Лебедев вывел «Сокол» вперед, а на 15-й Сергей Чехов сделал счет 0:2, но «Торпедо» смогло отыграться усилиями Сергея Шестакова на 17-й и Никиты Куракина на 53-й. В серии буллитов победный бросок нанес Сергей Мищенко.

Во время загрузки произошла ошибка.

Карагандинская «Сарыарка» в Твери обыграла «Динамо» в овертайме — 1:0. Победную шайбу на 64-й минуте забросил защитник сборной Латвии Эдгарс Сиксна.

Во время загрузки произошла ошибка.

И «Торпедо», и «Сарыарка» имеют по пять баллов, но усть-каменогорцы после четырех матчей идут в конференции на шестом месте, а «Сарыарка» после пяти игр — на девятом из 16 клубов.

В следующих матчах «Сарыарка» 17 сентября в Санкт-Петербурге сыграет со «СКА-Невой», а «Торпедо» через два дня встретится с «Динамо» в Твери. Обе игры начнутся в 22:00 по времени Нур-Султана.

17 сентября с «Динамо» в Твери сыграет «Номад», который имеет четыре очка после четырех игр и идет 12-м в таблице. Этот матч также стартует в 22:00.

Читайте также
Видео схватки казахстанского борца за "золото" на чемпионате мира
Испания - чемпион мира по баскетболу. А ведь Россия ее громила
«Почему не уволен Кононов?». Встреча «Спартака» с болельщиками
«Бистро» по-армейски. ЦСКА вырвал победу у «Тамбова»
Угроза для Хабиба. Боец, который вырубает соперников за раунд
Матч в Краснодаре: 3 пенальти за игру рукой и Гацкан без номера
Месиво вместо лица. Тайсон Фьюри устроил кровавый бой
Во время футбольного матча вспыхнул пожар на стадионе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь