Дубль форварда «Барыса» не спас «Номад» от поражения в матче с российским клубом

Игра регулярного чемпионата в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 2:5.

Дублем в составе «Номада» оформил форвард «Барыса» Алихан Асетов, который на восьмой минуте забил в равных составах, а на 58-й в большинстве. За «СКА-Неву» забили Владислав Курбатов (седьмая минута), Даниил Мироманов (27), Юрий Скворцов (31), Кирилл Марченко (40), Николай Глухов (57, в меньшинстве).

Предсезонку Асетов начинал с «Барысом», но после операции из-за аппендицита работает с фарм-клубом. В начале сентября главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка сообщил, что Асетов пока будет набирать форму в «Номаде».