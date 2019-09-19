Дубль форварда «Барыса» не спас «Номад» от поражения в матче с российским клубом
Хоккеисты «Номада» уступили российскому клуба «СКА-Неве» в гостевом матче Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Хоккеисты «Номада» уступили российскому клуба «СКА-Неве» в гостевом матче Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Игра регулярного чемпионата в
Дублем в составе «Номада» оформил форвард «Барыса» Алихан Асетов, который на восьмой минуте забил в равных составах, а на 58-й в большинстве. За «СКА-Неву» забили Владислав Курбатов (седьмая минута), Даниил Мироманов (27), Юрий Скворцов (31), Кирилл Марченко (40), Николай Глухов (57, в меньшинстве).
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В следующем матче «Номад» 21 сентября в