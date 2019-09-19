«Торпедо» из Усть-Каменогорска выиграло в гостях, а «Сарыарка» уступила в ВХЛ

В Твери «Торпедо» в серии буллитов обыграло местное «Динамо» — 2:1.

В основное время у «Торпедо» забил Александр Тарасов на 27-й минуте, а у «Динамо» на 39-й — Виктор Пластинин. В серии буллитов решающий бросок нанес Иван Исаев.

В Санкт-Петербурге «Сарыарка» в основное время уступила местному «Динамо» — 1:2.

За хозяев на 20-й минуте забил Максим Джиошвили, а на 37-й — Артем Нечаев. У гостей автором единственной шайбы на 54-й минуте стал Владислав Никулин.