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19 сентября, источник: Vesti.kz

«Торпедо» из Усть-Каменогорска выиграло в гостях, а «Сарыарка» уступила в ВХЛ

Усть-каменогорское «Торпедо» и карагандинская «Сарыарка» провели гостевые матчи против российских клубов в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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В Твери «Торпедо» в серии буллитов обыграло местное «Динамо» — 2:1.

В основное время у «Торпедо» забил Александр Тарасов на 27-й минуте, а у «Динамо» на 39-й — Виктор Пластинин. В серии буллитов решающий бросок нанес Иван Исаев.

В Санкт-Петербурге «Сарыарка» в основное время уступила местному «Динамо» — 1:2.

За хозяев на 20-й минуте забил Максим Джиошвили, а на 37-й — Артем Нечаев. У гостей автором единственной шайбы на 54-й минуте стал Владислав Никулин.

В следующем матче «Торпедо» 21 сентября в гостях встретится со «СКА-Невой», а «Сарыарка» через два дня дома примет «Ростов». Игра в Санкт-Петербурге начнется в 20:00 по времени Нур-Султана, а встреча в Караганде — 19:00.

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