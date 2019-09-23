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10:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» рассталась с тремя хоккеистами после неудачного старта в ВХЛ

Действующий чемпион Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) карагандинская «Сарыарка» рассталась с тремя хоккеистами, сообщает официальный сайт клуба.

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По обоюдному согласию сторон ХК «Сарыарка» покинули нападающие Олег Яшин, Алексей Закарлюкин и Александр Комаристый.

В текущем сезоне «Сарыарка» одержала две победы в семи матчах.

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