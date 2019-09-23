«Сарыарка» рассталась с тремя хоккеистами после неудачного старта в ВХЛ
Действующий чемпион Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) карагандинская «Сарыарка» рассталась с тремя хоккеистами, сообщает официальный сайт клуба.
Действующий чемпион Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) карагандинская «Сарыарка» рассталась с тремя хоккеистами, сообщает официальный сайт клуба.
По обоюдному согласию сторон ХК «Сарыарка» покинули нападающие Олег Яшин, Алексей Закарлюкин и Александр Комаристый.
В текущем сезоне «Сарыарка» одержала две победы в семи матчах.