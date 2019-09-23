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19:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Сарыарка» разгромила российский клуб в матче с шестью безответными шайбами

Карагандинская «Сарыарка» разгромила российский «Ростов» в домашнем матче Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра прошла сегодня, 23 сентября, и завершилась со счетом 6:0.

Дублями отметились Дмитрий Бойчук (пятая и 42-я минуты) и Константин Кузнецов (23 и 45), а по разу отличились Сергей Голоднюк (5) и Павел Крутий (15). При этом все шайбы карагандинцы провели в равных составах.

С семью очками «Сарыарка» идет седьмой из 16 клубов второй конференции, «Ростов» с пятью баллами занимает 14-ю строчку из 18 команд первой конференции.

В следующем матче «Сарыарка» 25 сентября встретится с воронежским «Бураном». Игра начнется в 19:00 по времени Нур-Султана.

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