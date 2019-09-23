Хоккеисты «Торпедо» из Усть-Каменогорска забросили российскому клубу три шайбы в большинстве
Хоккеисты «Торпедо» из
Хоккеисты «Торпедо» из
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Все три шайбы «Торпедо» провело в большинстве: на седьмой минуте отличился Дмитрий Гренц, на 34-й — Никита Куракин, а на 38-й — Дмитрий Молодцов.
За «Динамо» на 12-й минуте забил Артур Гаврус, на 15-й — Максим Джиошвили, на 56-й — Артем Чернов, а в овертайме на второй минуте большинство реализовал Семен Ручкин.
С 13 очками «Динамо» идет третьим в первой конференции, а «Торпедо» с девятью баллами занимает аналогичную позицию во второй. В следующем матче «Торпедо» 27 сентября в 18:30 по времени