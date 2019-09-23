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23 сентября, источник: Vesti.kz

Хоккеисты «Торпедо» из Усть-Каменогорска забросили российскому клубу три шайбы в большинстве

Хоккеисты «Торпедо» из Усть-Каменогорска проиграли питерскому «Динамо» в овертайме матча Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:4.

Все три шайбы «Торпедо» провело в большинстве: на седьмой минуте отличился Дмитрий Гренц, на 34-й — Никита Куракин, а на 38-й — Дмитрий Молодцов.

За «Динамо» на 12-й минуте забил Артур Гаврус, на 15-й — Максим Джиошвили, на 56-й — Артем Чернов, а в овертайме на второй минуте большинство реализовал Семен Ручкин.

С 13 очками «Динамо» идет третьим в первой конференции, а «Торпедо» с девятью баллами занимает аналогичную позицию во второй. В следующем матче «Торпедо» 27 сентября в 18:30 по времени Нур-Султана встретится в гостях с «Ростовом», который накануне разгромно проиграл «Сарыарке» — 0:6.

Хоккеисты "Торпедо" из Усть-Каменогорска забросили российскому клубу три шайбы в большинстве
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