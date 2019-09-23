Хоккеисты «Торпедо» из Усть-Каменогорска забросили российскому клубу три шайбы в большинстве

Игра в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:4.

Все три шайбы «Торпедо» провело в большинстве: на седьмой минуте отличился Дмитрий Гренц, на 34-й — Никита Куракин, а на 38-й — Дмитрий Молодцов.

За «Динамо» на 12-й минуте забил Артур Гаврус, на 15-й — Максим Джиошвили, на 56-й — Артем Чернов, а в овертайме на второй минуте большинство реализовал Семен Ручкин.