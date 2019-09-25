Жердеву уже ничего не поможет. Двукратный чемпион мира худший даже в Рязани

Источник: Sport24

Филипп Толузаков, Кирилл Пилипенко, Александр Тимирев, Иван Захарчук… Примерно так выглядит список лучших бомбардиров Высшей лиги. Все эти фамилии так или иначе известны продвинутому болельщику. Каждый имеет опыт игры в КХЛ, пусть и минимальный. Однако что Пилипенко, что Толузакову нужно преодолеть миллионы световых лет, чтобы сравняться по уровню таланта и достижений с Николаем Жердевым. А ведь двукратный чемпион мира с недавних пор тоже выступает во второй по силе российской хоккейной лиге.

Обозначенная нами пятерка игроков — не единственные, кто обходит Жердева в бомбардирской гонке ВХЛ. Николая нет ни в топ-30, ни в топ-50, ни даже в сотне самых результативных игроков стартовавшего чемпионата. А ведь казалось, что контракт с ХК «Рязань» вдохнет жизнь в некогда классного форварда. Вернулся же из этого болота Александр Семин и рвет теперь со своим «Витязем» совершенно другую лигу. Сезон в родном «Соколе» не навредил ему, а быть может, даже позволил перезагрузиться.

Есть и другой пример — Станислав Чистов. У него, как и у Жердева, на протяжении всей карьеры наблюдались очевидные проблемы с алкоголем. Но даже в возрасте 35 лет он играл за «Ладу» так, что собирал публику исключительно на свое катание и передачи через несколько клюшек. Что у Чистова, что у Семина все в порядке было и со статистикой. Они не били рекорды Вышки, но приближались к гроссмейстерскому графику «очко за игру».

По масштабу таланта Жердев с Чистовым и Семиным вполне сопоставим. Более того, он моложе что того, что другого. Ориентиры у Николая перед глазами, но, похоже, он сам уже потерял интерес к хоккею. А как иначе можно объяснить удручающую статистику нападающего, который на голову выше большинства партнеров и соперников? 0+2 в семи играх могут выглядеть пристойно только на фоне других игроков «Рязани».

Команда Жердева занимает третье место в ВХЛ с конца. Но по результативности «Рязань» абсолютно худшая. Подопечные Александра Сырцова забивают в среднем меньше шайбы за игру! К двум из шести голов команды приложил руку Жердев, но до этого звездный новичок не мог набрать хоть какие-то результативные баллы на протяжении пяти матчей. И ведь не скажешь, что Николаю не доверяют. С ЦСК ВВС он провел на льду почти 20 минут, но выхлопа — ноль.

В оправдание Жердева можно было сказать, что в «Рязани» просто нет исполнителей, с которыми можно обыграться. Действительно, игроков близкого к нему уровню хоккейного IQ не видно даже на горизонте. Вот только ужасающий показатель полезности не ложится в эту канву. Николай может мучиться из-за того, что партеры запарывают его передачи или что он сам не получает шайбу, но для «-7» нет никаких логических объяснений. Во всей Высшей лиге есть всего четыре игрока, чей «+/-» хуже, чем у четвертого номера драфта НХЛ.

«Первые впечатления у меня самые положительные от работы с Николаем. Он выполняет все общие требования, не пытается как-то поднять себя, не требует к себе особого внимания. Вопрос в том, насколько быстро он наберет форму? Да, мы понимали, подписывая с ним контракт, что идем на определенный риск. Хочется надеяться, что этот риск будет оправдан. Пока для меня головная боль — но это приятная головная боль — подобрать для Жердева оптимальных партнеров в звено. Ведем работу над этим», — говорил главный тренер «Рязани» в начале сентября.